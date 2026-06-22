باشگاه خبرنگاران جوان - انتشارات کتاب جمکران در تازه‌ترین نوبت نشر خود، رمان «فصل شیدایی لیلاها» به قلم سیدعلی شجاعی را روانۀ بازار کتاب کرد. این اثر خواندنی که پیش از این توسط نشر نیستان منتشر شده بود، با زاویه‌دیدی متفاوت و نثری شاعرانه و دلنشین، به بازخوانی تصمیم‌های سرنوشت‌ساز هفت شخصیت تاریخی در مواجهه با دعوت امام حسین (ع) می‌پردازد.

«فصل شیدایی لیلاها» یک رمان تاریخی-مذهبی با ساختاری کاملا متفاوت و منحصر‌به‌فرد است که واقعه بزرگ کربلا را از منظر هفت راوی مختلف روایت می‌کند. این راویان شامل شخصیت‌هایی، چون زهیر بن قین، ضحاک بن عبدالله، حر بن یزید ریاحی، عمرو بن قرظه، عبیدالله بن حر جعفی، شبث بن ربعی و در نهایت راوی هستند. نویسنده در این اثر، بیش از آنکه به گزارش صرف وقایع جنگ و رویداد‌های خطی تاریخ بپردازد، بر کشمکش‌های درونی، تردید‌ها و انگیزه‌های افراد تمرکز کرده است تا نشان دهد انسان‌ها در دوراهی میان عقل و عشق بی‌انت‌ها دست به چه انتخاب‌هایی می‌زنند.

سیدعلی شجاعی نویسنده‌ی دغدغه‌مند و خوش‌قلمی که در آثارش همواره سعی می‌کند مفاهیم معرفتی و مذهبی را با شکل‌های داستانی مدرن و جذاب پیوند بزند و روایتی نو برای نسل امروز خلق کند. از دیگر آثار این نویسنده برجسته می‌توان به «حاء سین نون» و «موسی‌ترین به طور» اشاره کرد.

کتاب «فصل شیدایی لیلاها» نوشته سیدعلی شجاعی در ۱۵۶ صفحه و با قیمت ۲۸۰۰۰۰ تومان توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

برشی از کتاب:

به خدای کعبه سوگند، خودم را میان بهشت و جهنم می‌بینم... انتخابی که به یک قدم بیش نیست.

از یک سو، نسیم بهشت بر محاسنم می‌خورد و از سوی دیگر، آتش جهنم زیر گونه‌هایم زبانه می‌کشد... و من مختار، میان ایستاده‌ام...