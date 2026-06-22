باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری استاندار فارس در دومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب که با حضور مشاور عالی و معاونان استاندار، فرماندهان نظامی، مدیران استانی و حضور وبیناری فرمانداران سراسر استان برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری محرم، پیروزی نظام اسلامی را بر طراحیهای دشمن، نتیجه درایت و رهبری فرمانده شهید کل قوا دانست.
او با اشاره به ناکامی رژیم صهیونیستی و آمریکا در تلاش برای بیثبات کردن کشور، تصریح کرد: عزت و اقتدار ایران در عرصههای بینالمللی، ثمره خون و تلاش رهبر شهید است که حتی اکنون در برخورد با اتباع کشورهای منطقه و مجامع بینالمللی و حتی در برخورد باحجاج، تجلی یافته است.
نماینده عالی دولت در استان فارس با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید رویدادی در سطح قرن است اقشار مختلف ملت ایران را وامدار فداکاریها و درایت رهبر شهید دانست و خواستار تلاش همهجانبه برای برگزاری مراسمی شد که بازتابدهنده علاقه و تکریم تمامی اقشار مردم، فارغ از هرگونه تفاوت در ذوق و سلیقه سیاسی به رهبر شهید انقلاب (ره) باشد.
استاندار فارس در بخش سازماندهی اجرایی، با قدردانی از تلاشهای سردار هاشم جمالی دبیر این ستاد، در طراحی ساختار اعزام و برگزاری مراسم، بر چهار رکن اصلی «امنیت، ایمنی، سلامت و خدمترسانی» تأکید کرد.
او با اشاره به تجربیات موفق استان در مدیریت ترافیکی و گردشگری مناسباتی، چون سفرهای نوروزی، ایام اربعین و ارتحال امام راحل (ره)، دستور داد تا تمامی ظرفیتهای دستگاههای دولتی و شرکتهای وابسته در حوزه حمل و نقل برای خدمترسانی و برگزاری هرچه بهتر این مراسم به کار گرفته شود.
در این راستا، تأمین تسهیلات لازم از طریق شهرداریهای ۱۲۷ گانه استان برای تسهیل تردد اتوبوسهای خصوصی و برنامهریزی برای اعزام خانوادههای شهدای جنگهای تحمیلی به ویژه جنگ رمضان با قطار، در دستور کار قرار گرفت.
استاندار فارس همچنین با تأکید بر ضرورت تشکیل کمیتههای تخصصی، چکلیستهای شرح وظایف و طراحی چارت سازمانی برای جلوگیری از هرگونه خلأ اجرایی، از فرمانداران خواست تا ستادهای شهرستانی را با حداکثر توان فعال کنند.
او همچنین بر اهمیت روشنایی معابر، فضاسازی مناسب توسط شهرداریها و تأمین محل اسکان زائران در مشهد و تهران تأکید کرد.
در حوزه اطلاعرسانی و مدیریت بحران، استاندار فارس با ابلاغ دستورالعملهای مرکز، بر ضرورت تمرکز اطلاعرسانی در یک مرجع واحد (سخنگوی ستاد) تأکید کرد تا از سرگردانی مردم جلوگیری شود.
او همچنین خواستار حفظ شئون آیینهای استانی شد و هشدار داد که هرگونه بینظمی یا اقدامات خارج از برنامه، پذیرفته نیست.
امیری همچنین با اشاره به پیچیدگیهای تاریخی فعلی، بر ضرورت حفظ اتحاد و انسجام در سخنرانیها و برنامهها تأکید کرد و افزود: در شرایطی که نبرد با دشمن از میدان نظامی به میز مذاکرات منتقل شده است، هرگونه تفرقه یا شکاف در وحدت ملی، در راستای خواستههای دشمن است.
او همچنین با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی استان، از فرمانداران خواست تا در برنامهریزیهای مربوط به مراسم، توجه ویژهای به حضور و مشارکت اقشار مختلف مردم و همه اهالی استان پهناور فارس داشته باشند.
در این نشست و پیش از سخنان استاندار، سردار هاشم جمالی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس و دبیر ستاد استانی تشییع رهبر شهید انقلاب، گزارشی از روند اجرایی این رویداد ارائه کرد.
او با تبیین برنامهریزیهای مربوط به مراسم وداع و تشییع در تهران، از اعزام سازمانیافته حدود ۵۰ هزار نفر از مردم استان فارس در قالبهای مختلف خبر داد.
جمالی خاطرنشان کرد: در راستای دستور استاندار، تمهیدات لازم جهت تسهیل در اعزام و پشتیبانی شرکتکنندگان با همکاری شهرداریها و دستگاههای مربوطه پیشبینی شده است تا حضور گسترده مردم در چارچوب نظم، انضباط و مدیریت ترافیکی تحقق یابد.
همچنین سایر مدیران و مسئولان اجرایی و فرماندهان نظامی حاضر در جلسه به بیان برنامههای مجموعههای تحت مدیریت خود برای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره) پرداختند.
منبع: استانداری فارس