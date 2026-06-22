رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۲۸۴ هزار فقره تخلف موتورسیکلت سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۲۸۴ هزار فقره تخلف موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۲۰۸ هزار فقره مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی است که سهم بسیار بالای این تخلف، زنگ خطری جدی برای ایمنی راکبان پایتخت به صدا درآورده است.

سردار موسوی‌پور در تشریح جزئیات این آمار اعلام کرد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.

سردار موسوی پور افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که الزام استفاده از کلاه ایمنی را برای موتورسواران و سرنشینان تعیین کرده، تأکید کرد: کلاه ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه حیاتی‌ترین سپر محافظتی در برابر آسیب‌های جبران‌ناپذیر است؛ متأسفانه بسیاری از راکبان با بی‌توجهی به این قانون، جان خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند.

سردار موسوی‌پور خاطرنشان کرد: پلیس راهور با جدیت تمام، برخورد با این تخلفات را در دستور کار دارد و از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن قدردانی از شهروندان قانون‌مدار، هشدار می‌دهد: موتورسیکلت یک وسیله بسیار پرخطر است، راکب آن با استفاده نکردن از کلاه ایمنی با جان خود بازی میکند.
ایمنی، یک انتخاب هوشمندانه است، لطفاً با رعایت قوانین، همراه پلیس در کاهش تصادفات و حافظ جان خود و دیگران باشید.

برچسب ها: اعمال قانون ، موتورسواران
خبرهای مرتبط
اعمال قانون بیش از ۱۲۲ هزار فقره تخلف استفاده از تلفن همراه حین رانندگی
جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال یک‌طرفه شد
اعمال قانون بیش از ۳۶۳ هزار متخلف از ابتدای سال ۱۴۰۵
پایانِ تلخِ گوشی‌قاپِ فضای مجازی؛ سارق موتورسوار در چنگال قانون
محدودیت‌های انتظامی و ترافیکی ویژه شب‌های ماه محرم اعلام شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
. بنده کارگری هستم که از محل کار به خانه و بالعکس را با موتور سیکلت میرم .جلومو گرفتن گواهینامه و کلا کاسکت داشتم مدارک همراهم نبود موتور بردن پارکینگ ۲روز از کار افتادم هنوز موفق نشدم با ۳میلیون هزینه.
۰
۰
پاسخ دادن
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
آماده‌باش ۶۵۰ پایگاه هلال‌احمر برای پوشش مراسم محرم
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان»
تقدیر از همکاری دفتر توسعه ملل‌متحد در تهران برای حمایت از محیط زیست
هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی