رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۲۸۴ هزار فقره تخلف موتورسیکلت سواران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از ثبت بیش از ۲۸۴ هزار فقره تخلف موتورسیکلت‌سواران از ابتدای سال جاری تا کنون خبر داد و گفت: از این تعداد، بیش از ۲۰۸ هزار فقره مربوط به عدم استفاده از کلاه ایمنی است که سهم بسیار بالای این تخلف، زنگ خطری جدی برای ایمنی راکبان پایتخت به صدا درآورده است.

سردار موسوی‌پور در تشریح جزئیات این آمار اعلام کرد: تخلفات موتورسیکلت‌سواران در تهران تنها به کلاه ایمنی محدود نمی‌شود؛ عبور از پیاده‌رو، حرکت در خلاف جهت، عبور از خط ویژه، عبور از چراغ قرمز، حمل بار و سرنشین غیرمجاز، نداشتن پلاک یا پلاک مخدوش، تولید صدای ناهنجار عمدی، حرکات نمایشی و تک‌چرخ‌زدن، و همچنین همراه نداشتن گواهینامه و مدارک، از دیگر تخلفات شایع این گروه است.

سردار موسوی پور افزود: موتورسوارانی که مرتکب این تخلفات شوند برابر ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی علاوه بر اعمال قانون، موتورسیکلت متخلف برای بار اول یک هفته در پارکینگ و در صورت تکرار تخلف به مدت یک ماه در پارکینگ توقیف می‌شود.

وی با اشاره به ماده ۱۶۴ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی که الزام استفاده از کلاه ایمنی را برای موتورسواران و سرنشینان تعیین کرده، تأکید کرد: کلاه ایمنی تنها یک الزام قانونی نیست، بلکه حیاتی‌ترین سپر محافظتی در برابر آسیب‌های جبران‌ناپذیر است؛ متأسفانه بسیاری از راکبان با بی‌توجهی به این قانون، جان خود و دیگران را به مخاطره می‌اندازند.

سردار موسوی‌پور خاطرنشان کرد: پلیس راهور با جدیت تمام، برخورد با این تخلفات را در دستور کار دارد و از هیچ تخلفی چشم پوشی نمی‌کند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن قدردانی از شهروندان قانون‌مدار، هشدار می‌دهد: موتورسیکلت یک وسیله بسیار پرخطر است، راکب آن با استفاده نکردن از کلاه ایمنی با جان خود بازی میکند.

ایمنی، یک انتخاب هوشمندانه است، لطفاً با رعایت قوانین، همراه پلیس در کاهش تصادفات و حافظ جان خود و دیگران باشید.