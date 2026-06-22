مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، گفت: اوج مصرف برق در استان تهران به مرز ۹۰۰۰ مگاوات رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش دمای هوا در روز‌های اخیر اظهار کرد: دمای هوای تهران در برخی ساعات به ۳۹ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد رسیده و به ازای هر یک درجه افزایش دما، حدود ۲۰۰ مگاوات به بار شبکه افزوده می‌شود؛ به طوری که هر یک درجه افزایش دما می‌تواند تا حدود ۲۰۰۰ مگاوات بار اضافی به شبکه برق کشور تحمیل کند.

سخنگوی صنعت برق استان تهران با بیان اینکه پیک مصرف برق در استان تهران به حدود ۹۰۰۰ مگاوات رسیده است، افزود: این میزان نسبت به هفته گذشته حدود ۱۰۰۰ مگاوات افزایش داشته است. در سطح کشور نیز میزان مصرف برق از ۷۰ هزار مگاوات عبور کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با اشاره به سهم بالای سامانه‌های سرمایشی در مصرف برق پایتخت گفت: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مصرف برق استان تهران مربوط به تجهیزات سرمایشی است که معادل حدود ۳۵۰۰ مگاوات برآورد می‌شود. در صورت مدیریت مصرف در این بخش و تنظیم دمای وسایل سرمایشی روی ۲۵ درجه، امکان صرفه‌جویی تا ۲۰ درصد معادل حدود ۷۰۰ مگاوات وجود دارد.

ناظریان با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف افزود: در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد مشترکان تهرانی الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، اما حدود ۳۰ درصد از مشترکان نیازمند توجه بیشتر به مدیریت مصرف هستند. همچنین ۱۰ درصد مشترکان پرمصرف بیش از ۳۰ درصد مصرف بخش خانگی را به خود اختصاص داده‌اند که در همین راستا روز گذشته برای ۲۵۰۰ مشترک پرمصرف محدودیت اعمال شد.

وی در ادامه با اشاره به سهم بخش‌های مختلف در مصرف برق تهران گفت: مشترکان تجاری حدود یک چهارم مصرف برق پایتخت را به خود اختصاص داده‌اند و سهم بخش اداری نیز حدود ۱۲ درصد است. تاکنون بیش از ۵۰۰ اداره به دلیل عدم رعایت الزامات مدیریت مصرف مشمول محدودیت شده‌اند و امروز نیز برق ۶۲ سازمان کشوری و استانی قطع شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین از نصب بیش از ۷۵۰ هزار کنتور هوشمند در پایتخت خبر داد و افزود: ساکنان حدود ۴۰۰ هزار ساختمان از طریق مدیران ساختمان با ما در ارتباط هستند و پیش‌بینی می‌شود با همکاری مدیران ساختمان در مدیریت مصرف برق مشاعات، تا ۲۵۰ مگاوات صرفه‌جویی محقق شود.

منبع: شرکت توزیع برق

برچسب ها: برق ، اوج مصرف برق
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۲ ۰۲ تير ۱۴۰۵
برق و گاز برای کم مصرف ها گران نیست . به دلیل ارزان بودن انرژی در سالهای قبل ، نگهداران موتورخانه دانش لازم را برای بهینه کار کردن موتورخانه کسب نکرده اند و در نتیجه موتورخانه ها پر مصرف شده اند و لذا قبوض انرژی نجومی شده است .

با تدابیر ساده مثل دستگاه هوشمند موتورخانه با هزینه ای نه چندان زیاد مصرف انرژی موتورخانه کاهش خواهد یافت .

دستگاه هوشمند موتورخانه دمای موتورخانه را در حد نیاز ساختمان تنظیم می نماید و علاوه بر کاهش مصرف انرژی باعث کاهش استهلاک موتورخانه و آسایش بیشتر ساکنین خواهد شد .
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