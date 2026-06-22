باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین نشست کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان به ریاست محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس برگزار شد.
در این جلسه که با رویکردی مثبت و گرهگشا همراه بود، پروندههای متعددی در راستای جهش تولید و بهبود زیرساختهای استانی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
محمود رضایی کوچی در این نشست با اشاره به اهمیت برگزاری منظم این کارگروه در تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری اظهار داشت: خوشبختانه در پنجمین جلسه این کارگروه، با نگاهی توسعهمحور و تخصصی، توانستیم گامهای موثری برای رفع موانع پیشروی طرحهای عمرانی و اقتصادی استان برداریم. اولویت اصلی ما در این نشست، حمایت از طرحهایی است که منجر به اشتغال پایدار و تقویت بنیه اقتصادی در مناطق محروم و روستایی میشود.
توسعه متوازن؛ از کلانشهرها تا مناطق عشایری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس با تاکید بر رویکرد عدالتمحور دولت در توزیع امکانات، افزود: در این جلسه طرحهای متنوعی در حوزههای صنعتی، کشاورزی و گردشگری بررسی شد. نگاه ما در آمایش سرزمین، نگاهی جامع است؛ به گونهای که توسعه شهری نباید مانع از رشد مناطق روستایی و عشایری شود، بلکه این دو باید در کنار هم و به صورت مکمل حرکت کنند.
او خاطرنشان کرد: تصویب طرحهای مربوط به توسعه سکونتگاههای روستایی و ساماندهی مناطق عشایری از جمله نقاط قوت این جلسه بود که نویدبخش بهبود کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در این مناطق است.
حفاظت از محیط زیست در کنار چرخ تولید
رضایی کوچی با بیان اینکه توسعه پایدار بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیستمحیطی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: تمامی طرحهای مصوب در این کارگروه، پیوستهای دقیق محیط زیستی دارند. ما به دنبال توسعهای هستیم که میراث طبیعی استان فارس را برای نسلهای آینده حفظ کند. تعامل سازنده میان دستگاههای اجرایی و محیط زیست در این کارگروه، منجر به تصویب طرحهایی شده است که کمترین آسیب و بیشترین بهرهوری را برای استان به همراه دارد.
تسهیلگری برای بخش خصوصی
معاون استاندار فارس در پایان بر حمایت قاطع استانداری از سرمایهگذاران بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: پیام ما به فعالان اقتصادی این است که کارگروه زیربنایی، پشتیبان طرحهای کارشناسیشده و مولد است. با کوتاه کردن فرآیندهای اداری و نگاه مثبت اعضای کارگروه، تلاش میکنیم مسیر آبادانی استان فارس هموارتر از گذشته طی شود.
گفتنی است در این نشست، تعدادی از طرحهای تولیدی و خدماتی در شهرستانهای مختلف استان پس از بحث و تبادل نظر کارشناسی، مورد تایید نهایی قرار گرفت تا جهت اجرا به دستگاههای ذیربط ابلاغ شود.
منبع: استانداری فارس