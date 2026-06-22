رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم از آمادگی کامل مراکز درمانی، اورژانس و نیروهای امدادی استان برای برگزاری آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: تمامی ظرفیت‌های حوزه سلامت برای ارائه خدمات به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به کار گرفته خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه آمادگی و هماهنگی برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید با حضور محمد سرور، معاون اورژانس کشور، نادر توکلی، رییس کمیته امداد و فوریت‌های پزشکی ستاد مراسم وداع و تشییع قائد شهید، علی ابرازه، رییس دانشگاه علوم پزشکی قم و جمعی از مدیران و مسوولان حوزه سلامت برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در شهر قم و الزامات حوزه بهداشت، درمان و امدادرسانی مورد بررسی قرار گرفت و مسوولان حاضر درباره نحوه ارائه خدمات مطلوب به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم به تبادل نظر پرداختند.

همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و آمادگی کامل مراکز درمانی، اورژانس و نیروهای امدادی تاکید شد تا خدمات مورد نیاز به بهترین شکل ممکن به مردم ارائه شود.

حاضران در جلسه با اشاره به احتمال حضور گسترده زائران و عزاداران از استان قم و استان‌های همجوار، بر لزوم پیش‌بینی تمامی نیازهای بهداشتی و درمانی و افزایش آمادگی ظرفیت‌های موجود در حوزه سلامت تاکید کردند.

در ادامه نیز راهکارهای تقویت پوشش امدادی، استقرار تیم‌های اورژانس، تجهیز مراکز درمانی و به‌کارگیری تمامی ظرفیت‌های موجود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم و خدمت‌رسانی مطلوب به زائران و تشییع‌کنندگان مورد بررسی قرار گرفت.

 آیین تشییع پیکر رهبر شهید، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه در شهر قم برگزار خواهد شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی قم ، امام شهید
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