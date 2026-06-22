سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان‌های استان تهران، از صدور اخطار برای ۱۰ هتل به دلیل رعایت نکردن الزامات زیست‌محیطی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد رستگاری، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای عملکرد زیست‌محیطی مراکز اقامتی گفت: تاکنون برای ۱۰ هتل اخطاریه و ابلاغیه ضرورت رعایت الزامات زیست‌محیطی صادر شده و اجرای موارد اعلامی از سوی کارشناسان این اداره به‌طور مستمر پیگیری می‌شود.

علت صدور اخطارها؛ ورود فاضلاب به چاه و خطر آلودگی آب‌های زیرزمینی

رستگاری درباره جزئیات این اخطار‌ها اظهار کرد: خدماتی مانند هتل‌ها و مراکز اقامتی مشمول رعایت ملاحظات زیست‌محیطی هستند و در بخش فاضلاب، محیط زیست واحد‌ها را ملزم به انتخاب روش خاصی نمی‌کند و آنها می‌توانند نسبت به احداث تصفیه‌خانه یا استفاده از روش‌های دیگر اقدام کنند، اما عملکرد آنها پایش می‌شود.

وی افزود: از مجموع ۹۶ واحد، ۶۶ واحد مورد بازدید و پایش قرار گرفتند که در این میان ۱۰ واحد فاقد تصفیه‌خانه یا اتصال مناسب به شبکه فاضلاب بودند و فاضلاب آنها به‌صورت مستقیم وارد چاه می‌شد، با توجه به اهمیت حفظ کیفیت منابع آب زیرزمینی و جلوگیری از آلودگی آنها، برای این واحد‌ها اخطار صادر شد.

مهلت برای رفع مشکل و استفاده از ابزار‌های قانونی

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تهران ادامه داد: در مرحله نخست، از این واحد‌ها خواسته شده مشکل خود را برطرف کنند یا برنامه زمان‌بندی ارائه دهند تا اقدامات اصلاحی بر اساس آن پیگیری شود و در صورت بی‌توجهی، از ابزار‌های قانونی استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به سایر الزامات زیست‌محیطی هتل‌ها گفت: موضوعاتی مانند سیستم‌های گرمایشی نیز بررسی می‌شود و موتورخانه‌ها باید طبق ماده ۱۷ قانون هوای پاک دارای معاینه فنی باشند و ایجاد فضای سبز در این واحد‌ها نیز از دیگر مواردی است که پیگیری می‌شود.

پسماند هتل‌ها و نحوه برخورد با واحد‌های متخلف

رستگاری درباره وضعیت پسماند‌ها نیز گفت: پسماند واحد‌های خدماتی از طریق شهرداری‌ها مدیریت می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، ابتدا اخطاریه صادر خواهد شد و اگر واحدی نسبت به رفع آلودگی اقدام نکند یا برنامه زمان‌بندی ارائه ندهد، طبق مقررات، مشمول پرداخت عوارضی معادل نیم تا یک‌ونیم درصد فروش خود به حساب‌های مربوط برای اقدامات مرتبط خواهد شد.

منبع: مهر

برچسب ها: هتل ، محیط زیست
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