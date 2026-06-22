باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پارسایی در دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با بیان این که بهرام گور، قطرویه، مهارلو، مارگون، تنگ بستانک و بختگان از جمله سایتهای پرظرفیت استان برای مشارکت سرمایه گذاران هستند، اظهارکرد: بستههای سرمایه گذاری جذاب با رعایت الزامات قانونی و محیط زیستی میتواند تحول مهمی در گردشگری استان فارس به وجود بیاورد.
او با اشاره به این که بر اساس سند توسعه گردشگری استان وظایف دستگاههای اجرایی استان تعیین و ابلاغ شده است، ادامه داد: یکی از مهمترین دستگاههای اجرایی در زمینه تحقق سند توسعه گردشگری، سازمان محیط زیست است که میتواند ظرفیتهای بالقوه خود را در این مسیر به میدان بیاورد.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس خواستار بررسی نمونههای موفق سرمایه گذاری در سایت محیط زیستی در سراسر کشور شد و افزود: دستور العمل و نظام حقوقی سرمایه گذاری و بهره برداری از سایتهای محیط زیستی باید به روشنی برای سرمایه گذاران مشخص شود تا شاهد استفاده بهینه از ظرفیتهای طبیعی برای توسعه گردشگری در کشور باشیم.
پارسایی ادامه داد: از همه تشویقها و تسهیلات ممکن برای ترغیب حضور سرمایه گذاران در سایتهای محیط زیستی استان باید استفاده کنیم تا شاهد شکسته شدن قفل توسعه گردشگری در حوزه محیط زیست باشیم.
او با تاکید بر این که صنایع مستقر در استان فارس باید در خصوص مسئولیتهای اجتماعی خود به ویژه در ارتباط با محیط زیست متعهد و کوشا باشند، گفت: حراست و حفاظت از محیط زیست وظیفهای همگانی و بر عهده همه آحاد جامعه است و سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی از همه مردم این امر خطیر را بر عهده گرفته است؛ بنابراین اهمال و بی توجهی به این موضوع قابل پذیرش و جبران نیست.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که راهنمایان گردشگری استان، ظرفیت بسیار موثری برای پیشبرد اهداف محیط زیست در سطح جامعه هستند، گفت: راهنمایان گردشگری مخاطبان زیادی دارند و میتوانند با معرفی اهمیت و تاثیر داشتههای محیط زیستی بر پایداری و کیفیت زندگی انسان ها، مانع از تخریب این ظرفیتها توسط سودجویان و جلب مشارکت مردم و جوامع محلی برای حفاظت دقیقتر از سایتهای محیط زیست شوند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان فارس نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت بی نظیر این استان در حوزه محیط زیست، از آمادگی این اداره کل برای تدوین بستههای سرمایه گذاری گردشگری در سایتهای محیط زیستی فارس خبر داد.
لیلا تاجگردون با بیان این که نمونههای موفق سرمایه گذاری گردشگری در سایتهای محیط زیستی در سطح کشور وجود دارد و مورد حمایت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، افزود: تقویت همکاری دستگاههای مسئول در زمینه جذب سرمایه گذاران علاقهمند به فعالیت در سایتهای محیط زیستی، باعث تقویت حفاظت از این سایتها و گسترش گردشگری در استان فارس خواهد شد.
منبع: استانداری فارس