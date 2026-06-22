پیشکسوت فوتبال می گوید که تیم ملی فوتبال تساوی برابر تیم ملی بلژیک را مدیون بیرانوند و سیوهای این دروازه بان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از تساوی تیم ملی فوتبال ایران برابر تیم ملی بلژیک در جام جهانی اظهار کرد: بازیکنان خوب دفاع کردند تا بازی را نبازند و خوشبختانه تلاششان موثر شد و یک مقدار هم چاشنی شانس هم یار بود و توانستند مساوی را بگیرند. در واقع تلاش بازیکنان خوب بود و زحمت کشیدند و یک مساوی گرفتند.
درخشان درباره اینکه عملکرد بیرانوند را در این بازی چطور ارزیابی میکند و چند سیو عالی داشت، گفت: به نظرم بیرانوند بهترین بازیکن میدان بود و خیلی زحمت کشید. من فکر میکنم این تساوی را مدیون بیرانوند و سایر بازیکنان هستیم، چون بیرانوند بیشتر از همه تلاش کرد تا گل نخورد.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه عملکرد بلژیک را در این بازی چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: همانطور که کورتوا ۲ توپ را گرفت، بیرانوند هم خیلی توپ را دفع کرد. اگر ما اولین گل را میخوردیم، شاید نتیجه فرق میکرد و کارمان سخت میشود. در مجموع تیم بلژیک با استرس زیاد بازی میکرد و فکر میکرد که ۴، ۵ گل به ایران میزند و ما را کیسه گل میکند، اما این طور نبود و بازیکنان ما خیلی زحمت کشیدند و خوب دفاع کردند. تیمی که دفاع میکند بعضی وقتها به ضد حملات روی میآورد تا بتواند از آن ضد حملات استفاده کند.
او ادامه داد: یک اشتباه مدافع بلژیک باعث شد که اخراج شود و تیمش را ۱۰ نفره کند. طارمی در آن صحنه از هوش خود برای به دست آوردن توپ استفاده کرد و باعث شد که مدافع حریف بر روی او خطا کند و اخراج شود. وقتی تیم بلژیک ۱۰ نفره شد، ما یک مقدار بهتر شدیم، اما به دنبال تساوی بودیم که این نتیجه را به دست آوردیم.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: بلژیک تیم بزرگی است و بازیکنان این تیم با استرس زیاد بازی میکردند و آنها میخواستند پیروز شوند تا شرایط خود را در جدول بهتر کنند. البته استرس و فشار بر روی تیم بلژیک بود و از آن طرف، ما هم انگیزه داشتیم که گل نخوریم و بازی را به تساوی بکشانیم و یک امتیاز بازی را بگیریم. اخراج بازیکن بلژیک بر روی آن تیم تاثیر منفی داشت، اما برای ما تاثیر مثبت داشت.
درخشان تصریح کرد: ما میخواستیم گل نخوریم و از دروازه خود محافظت کنیم و همین اتفاق هم افتاد و گلی دریافت نکردیم. تیم ملی میخواست اگر فرصتی بر روی ضد حمله برایش پیش آمد، گلزنی کند که ۲ موقعیت گلزنی هم داشت، اما کورتوا بهترین دروازه بان دنیا هست و اجازه نداد که ما به برتری برسیم. همانطور که بیرانوند تلاش کرد تا گل نخورد، دروازه بان بلژیک هم مانع گلزنی تیم ما شد. در مجموع بازی خوبی بود و یک امتیاز گرفتیم.
پیشکسوت فوتبال بیان کرد: ما برای موفقیت در جام جهانی باید تیم ملی مصر را شکست بدهیم. تیم بلژیک برای اینکه از گروهش بالا بیاید، به دنبال برد پرگل برابر نیوزیلند است، چون نیوزیلند میآید تا فوتبال بازی کند و بسته بازی نمیکند. در نهایت شانس ما این است که تیم ملی مصر را ببریم تا از گروهمان صعود کنیم. اگر ما نتوانیم تیم ملی مصر را شکست بدهیم در آن صورت صعودمان بستگی به نتایج تیمهای سوم گروههای دیگر دارد.
درخشان درباره اینکه بازی بعدی تیم ملی فوتبال ایران برابر مصر را چطور ارزیابی میکند، گفت: به هر حال تیم ملی فوتبال برای صعود از گروهش باید برابر تیم مصر برنده شود. در آن طرف، اگر تیم ملی بلژیک بتواند تیم نیوزیلند را شکست بدهد، کارمان سخت میشود. بعید میدانم که تیم ملی بلژیک نتواند برابر نیوزیلند نتیجه بگیرد، چون نیوزیلند مثل ما فشرده و دفاعی بازی نمیکند و برای مساوی به زمین مسابقه نمیآید و این تیم بازی باز انجام میدهد و همین باعث میشود که بلژیک نسبت به نیوزیلند برتری پیدا کند.
او درباره اینکه شانس ایران برای صعود از گروهش چقدر میداند، گفت: در فوتبال هیچ چیزی غیر ممکن نیست. ما فکر میکردیم که بلژیک ۲، ۳ گل به ما بزند، اما بازیکنان ما تلاش کردند و این اتفاق نیفتاد. امیدوارم که ما طرح و برنامه خوبی برای بازی با مصر داشته باشیم نه اینکه دوباره برویم دفاع کنیم و دل به ضد حمله ببندیم. به هر حال بازی تدافعی روشی هست و شاید شما در برخی از بازیها بتوانید با این سیستم نتیجه بگیرید، اما همیشه این نحوه بازی جواب نمیدهد. اگر تیم ملی فوتبال نتواند برابر تیم ملی مصر برنده شود در آن صورت شانس صعودش کمتر میشود.