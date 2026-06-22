باشگاه خبرنگاران جوان -مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به هماهنگیهای انجام شده در سطح ملی و استانی برای مراسم تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: مراسم تشییع در تاریخ ۱۶ تیرماه در قم و مکان آن فعلا بلوار پیامبر اعظم (ص) است.
وی با بیان اینکه مردم قم در حدود ۱۱۰ شب حماسه آفرینی در خیابان با مشتهای گره کرده ثابت کردند از آرمانهای رهبر شهید دفاع خواهند کرد مطرح کرد: قطعا حضور همه جانبه این مردم در استقرار، مدیریت، همراهی و پشتیبانی مراسم باعث خلق صحنههای باشکوه و ماندگار در تاریخ این سرزمین خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم اضافه کرد: وجود مقدس بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران به عنوان دو نماد مذهبی، اعتقادی و ایمانی قم، مقوم این حرکت انقلابی و ایثارگرانی مردم قم است.
وی عنوان کرد: مشتهای گره کرده مردم انقلابی قم، بیان گر ایمان، باور و اعتقاد عمیق به پیمودن مسیری است که توسط رهبران بزرگ این سرزمین از جمله امام خمینی (ره) و رهبر شهید طی شده است.
حیدری با اشاره به اینکه مردم عزیز و شریف استان قم، استانهای همجوار و سراسر کشور و از سراسر دنیا در تلاش و تکاپو هستند تا در این مراسم بزرگ حضور پیدا کنند خاطرنشان کرد: قطعا میزبانی و یاری مردم قم با توجه به ویژگیهای منحصربهفرد آنها در پاسداری، حراست و حفاظت از دستاوردهای انقلاب و قدردانی از بیش از نیم قرن از تلاشهای رهبر شهید مصمم هستند که بر شکوه این مراسم بیافزایند و با پشتیبانی مادی و معنوی یک رخداد منحصربهفرد و بینظیر تاریخ را به تصویر بکشند.