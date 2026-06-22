باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شبکه «سی‌ان‌ان» به نقل از یک منبع صهیونیستی گزارش داد که رژیم تروریستی اسرائیل در حال بررسی اعلام عقب‌نشینی‌های نمادین از بخش‌هایی از اراضی اشغال شده در جنوب لبنان است.

این عقب‌نشینی‌های نمادین شامل خارج کردن برخی نیرو‌ها از مناطق واقع در امتداد «خط زرد» خواهد بود. اعلام این عقب‌نشینی نمادین به عنوان بخشی از گفت‌و‌گو‌های پیش‌رو در واشنگتن طی هفته جاری صورت می‌گیرد.

این تصمیم در حالی از سوی مقامات تل‌آویو مطرح می‌شود که تجربه ماه‌های گذشته نشان داده است اعلام چنین عقب‌نشینی‌هایی بیشتر جنبه مانورهای دیپلماتیک در آستانه دیدارهای بین‌المللی دارد؛ چرا که در میدان عمل، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل عملا به هیچ‌یک از تعهدات یا تفاهمات مربوط به آتش‌بس پایبند نبوده است.

علیرغم گفتگوهای جاری و ادعاهای مربوط به کاهش تنش، حملات هوایی، توپخانه‌ای و تجاوزات مرزی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان و حتی عمق خاک این کشور همچنان بدون وقفه ادامه دارد.

کارشناسان معتقدند طرح موضوع «عقب‌نشینی نمادین» در آستانه نشست واشنگتن، صرفا ابزاری برای کاهش فشارهای افکار عمومی و هموار کردن مسیر مذاکرات سیاسی است؛ در حالی که ماشین جنگی این رژیم بر روی زمین همچنان به نقض حاکمیت لبنان و هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و مناطق مسکونی ادامه می‌دهد و نشانه‌ای از اراده واقعی برای توقف پایدار جنگ دیده نمی‌شود.

منبع: الجزیره