رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۱۳۱ کیلوگرم مواد مخدر شامل تریاک و حشیش و دستگیری یک قاچاقچی حرفه‌ای در عملیات مشترک پلیس پایتخت و استان فارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی عسگری رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: در جریان اجرای بیست‌وهشتمین مرحله طرح آرامش در شهر، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با انجام اقدامات اطلاعاتی دریافتند یکی از قاچاقچیان حرفه‌ای مواد مخدر، محموله‌ای از مواد مخدر را از مرز‌های شرقی کشور تهیه و در منزل خود در شهر شیراز نگهداری می‌کند تا در فرصت مناسب آن را به تهران منتقل و توزیع کند.

وی افزود: پس از شناسایی این محموله، موضوع برای پیگیری و انجام اقدامات مشترک به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان فارس اعلام شد و عملیات دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ ادامه داد: با تکمیل رصد‌های اطلاعاتی و هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران و فارس در عملیاتی مشترک و منسجم، متهم را در مخفیگاهش در شهر شیراز دستگیر کردند.

عسگری تصریح کرد: در بازرسی از محل اختفای متهم، ۱۱۸ کیلوگرم تریاک و ۱۳ کیلوگرم حشیش کشف و ضبط شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم پس از انتقال به مقر پلیس و انجام تحقیقات مقدماتی، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

برچسب ها: پلیس مبارزه بامواد مخدر ، کشف شیشه
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