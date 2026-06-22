دریای خزر برای شنا و فعالیت‌های دریایی تا ظهر فردا سه شنبه مناسب نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان  - اداره کل هواشناسی مازندران با صدور اطلاعیه سطح زرد شماره ۱۳ درباره خطرات استفاده دریا تا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ هشدار داد.

هشدار دریایی هواشناسی مازندران سطح زرد شماره ۱۳

🔰توصیف سامانه🔰

شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو

🕒زمان فعالیت:

ازصبح روز یکشنبه ۳۱ خردادتا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵

🚩منطقه اثر:

مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران

🔶نوع مخاطره:

وزش باد نسبتاً شدیدو مواج شدن دریا همراه بابارش پراکنده

🔶اثر مخاطره:

⛔️ خطر غرق شدن شناگران و قایق‌های سبک و تفریحی

⛔️اختلال در فعالیت‌های صیادی

⛔️اختلال در تردد شناور‌ها در حوضچه بنادر

⛔️اختلال در فعالیت‌های بندری

📣توصیه ها:

🚫 شنا ممنوع

🚫 قایقرانی و فعالیت‌های تفریحی و گردشگری ممنوع

🚫 صیادی ممنوع

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: هواشناسی مازندران ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
هشدار دریایی در مازندران؛ خزر مواج می‌شود
هشدار دریایی در مازندران؛ خزر طوفانی می‌شود
امواج خزری ناآرام می‌شوند؛ هشدار نارنجی صادر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روز‌های آفتابی و شب‌های بارانی تا فردا پنج شنبه در مازندران
بررسی خسارت تنش گرمایی در واحد‌های طیور مازندران؛ کمیسیون ویژه بیمه تشکیل شد
۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در چالوس به مراجع قضایی معرفی شد
تیم ملی ساندا ایران با ۵ مازندرانی راهی چین شد
هشدار دریایی برای مازندران 
پیشرفت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری نشاکاری برنج در شهرستان بهشهر
آخرین اخبار
پیشرفت ۱۲ هزار و ۴۰۰ هکتاری نشاکاری برنج در شهرستان بهشهر
تیم ملی ساندا ایران با ۵ مازندرانی راهی چین شد
بررسی خسارت تنش گرمایی در واحد‌های طیور مازندران؛ کمیسیون ویژه بیمه تشکیل شد
هشدار دریایی برای مازندران 
۱۹ پرونده تغییر کاربری غیرمجاز در چالوس به مراجع قضایی معرفی شد
روز‌های آفتابی و شب‌های بارانی تا فردا پنج شنبه در مازندران