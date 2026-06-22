باشگاه خبرنگاران جوان - اداره کل هواشناسی مازندران با صدور اطلاعیه سطح زرد شماره ۱۳ درباره خطرات استفاده دریا تا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵ هشدار داد.
هشدار دریایی هواشناسی مازندران سطح زرد شماره ۱۳
🔰توصیف سامانه🔰
شمالی شدن جریانات و عبور موج از تراز میانی جو
🕒زمان فعالیت:
ازصبح روز یکشنبه ۳۱ خردادتا ظهر سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵
🚩منطقه اثر:
مناطق ساحلی و دور از ساحل استان مازندران
🔶نوع مخاطره:
وزش باد نسبتاً شدیدو مواج شدن دریا همراه بابارش پراکنده
🔶اثر مخاطره:
⛔️ خطر غرق شدن شناگران و قایقهای سبک و تفریحی
⛔️اختلال در فعالیتهای صیادی
⛔️اختلال در تردد شناورها در حوضچه بنادر
⛔️اختلال در فعالیتهای بندری
📣توصیه ها:
🚫 شنا ممنوع
🚫 قایقرانی و فعالیتهای تفریحی و گردشگری ممنوع
🚫 صیادی ممنوع
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران