باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -سیدمحمد اتابک در مراسم گرامیداشت روز ملی اصناف اظهار کرد: امسال این روز را در شرایط متفاوتی گرامی میداریم و درسهای جنگ اخیر پیش روی ماست. این تجربه نشان داد باید هرچه سریعتر نقاط قوت خود را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنیم.
وی افزود: زنجیره تأمین زمانی کارآمد است که تولید، توزیع و مصرف در هماهنگی عملی با یکدیگر حرکت کنند؛ چراکه هر اختلال در یکی از این حلقهها مستقیماً به بازار منتقل میشود.
وزیر صمت با بیان اینکه اصناف در نقطه اتصال تولیدکننده و مصرفکننده قرار دارند، تصریح کرد: همین جایگاه باعث شده نقش اصناف در اقتصاد کشور بسیار مهم و تعیینکننده باشد. در روزهای جنگ، این نقش بیش از گذشته نمایان شد و جریان عرضه کالا در نقاط مختلف کشور با تداوم مناسبی همراه بود.
اتابک ادامه داد: استمرار عرضه کالا نتیجه پیوند عملی شبکه اصناف با نیازهای واقعی مردم بود. در کنار عملکرد اصناف، رفتار مردم نیز نقش مهمی داشت؛ چراکه در بسیاری از کالاها شاهد شکلگیری رفتار هیجانی و افزایش تقاضای غیرواقعی تا سطح بحران نبودیم و همین موضوع به کنترل بازار و کاهش فشار بر زنجیره تأمین کمک کرد.
وی با اشاره به نقش دولت در مدیریت بازار در شرایط بحرانی گفت: مدیریت بازار بدون تنظیم سیاستها، نظارت مستمر و هماهنگی نهادی امکانپذیر نیست و آنچه در عمل اتفاق افتاد حاصل هماهنگی سه عنصر اصلی دولت، اصناف و مردم بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد: اصناف تنها محل فروش کالا نیستند، بلکه بخشی مهم از زیرساخت اقتصادی کشور به شمار میروند و این موضوع یک تعریف نمادین نیست، بلکه نتیجه مستقیم تجربه جنگ اخیر است.
اتابک افزود: این تجربه نشان داد ظرفیت اصناف تنها به توزیع کالا محدود نمیشود، بلکه این شبکه به دلیل ارتباط روزانه با مردم میتواند در شکلدهی به رفتار مصرفکننده نیز اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط فشار بر تولید یا محدودیتهای تأمین، مدیریت مصرف اهمیت بیشتری پیدا میکند، گفت: هدایت مصرف به سمت استفاده بهینه از کالاها میتواند فشار بر منابع تولیدی و ارزی کشور را کاهش دهد و این نقش اصناف در شرایط جدید اقتصادی اهمیت بیشتری یافته است.
وزیر صمت با اشاره به درسهای اقتصادی جنگ اخیر اظهار کرد: تابآوری اقتصادی فقط به ظرفیت تولید وابسته نیست؛ شبکه توزیع، مدیریت تقاضا، اعتماد عمومی و مشارکت مردم نیز از عناصر مهم تابآوری ملی هستند.
وی ادامه داد: شبکه اصناف با میلیونها فعال اقتصادی که در شهرها و روستاهای کشور حضور دارند، ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب میشود که در شرایط سخت ارزش واقعی خود را نشان میدهد.
اتابک تصریح کرد: امروز مدیریت مصرف در برخی حوزهها به اندازه افزایش تولید اهمیت دارد و در شرایطی که کشور برای حفظ پایداری زنجیره تأمین و صیانت از منابع خود تلاش میکند، اصلاح الگوی مصرف یک ضرورت اقتصادی است.
وی گفت: اصناف به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، ظرفیت کمنظیری برای فرهنگسازی دارند؛ همانطور که رفتارهای نادرست میتواند به شکلگیری تقاضای غیرواقعی منجر شود، رفتارهای مسئولانه نیز میتواند مصرف را به سمت نیازهای واقعی جامعه هدایت کند.
وزیر صمت با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر استفاده بیشتر از ظرفیت تشکلها، صنوف و شبکههای مردمی در اداره اقتصاد کشور اظهار کرد: تجربه جنگ اخیر اهمیت این نگاه را آشکارتر کرد و در مدیریت بازار، کنترل زنجیره تأمین، جلوگیری از اختلال در توزیع و مدیریت تقاضا، همکاری شبکه اصناف ضروری است.
وی افزود: افزایش نقشآفرینی اصناف، مسئولیت بیشتری نیز به همراه دارد و انتظار دولت و مردم این است که اصناف همان مسئولیتپذیری که در روزهای سخت نشان دادند، در مسیر توسعه اقتصادی کشور نیز به نمایش بگذارند.
اتابک با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: در این طرح نیز شاهد نمونه موفقی از همکاری اصناف بودیم؛ اصناف کشور با حضور فعال خود، دسترسی مردم به کالاهای اساسی را تسهیل کردند و نشان دادند میتوانند در اجرای سیاستهای ملی نقش مؤثری ایفا کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: جنگ اخیر برای اصناف کشور یک اعتبار ارزشمند ایجاد کرد؛ اعتباری که در میدان عمل به دست آمد. امروز بزرگترین سرمایه اصناف، اعتماد مردم و دولت است که فرصتهای تازهای برای نقشآفرینی آنها ایجاد کرده است.
وی در پایان تأکید کرد: موفقیت این مسیر بیش از هر چیز به عملکرد خود اصناف بستگی دارد و هر اندازه این مسئولیتها با کارآمدی، شفافیت و انسجام بیشتری انجام شود، زمینه نقشآفرینی گستردهتر اصناف در اقتصاد ملی فراهم خواهد شد.
اتابک گفت: اصناف در خط مقدم حفظ آرامش بازار نقش مهمی بر عهده دارند و اطمینان دارم همان روحیه مسئولیتپذیری که در روزهای سخت به کمک کشور آمد، در مسیر پیشرفت، آبادانی و اقتدار اقتصادی ایران نیز منشأ آثار ارزشمند خواهد بود.
وی در پایان روز ملی اصناف را به فعالان این حوزه تبریک گفت و از برگزارکنندگان این مراسم قدردانی کرد.