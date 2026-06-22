مرکز آمار ایران اعلام کرد: رشد اقتصادی کشور در سال گذشته با نفت مثبت ۲ دهم درصد و بدون نفت منفی ۳ دهم درصد بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سال ۱۴۰۴ به رقم ۱۰۰,۴۹۲ هزار میلیارد ریال (بیش از ۱۰ هزار همت) با نفت و ۷۵,۹۴۲ هزار میلیارد ریال (حدود ۷.۶ هزار همت) بدون احتساب نفت رسیده است، درحالی‌که رقم مذکور در سال قبل با نفت ۱۰۰,۲۸۱ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۷۶,۱۶۱ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰.۲ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت (به قیمت پایه) و منفی ۰.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت پایه) در سال ۱۴۰۴ دارد.

نتایج مذکور حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴ رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ۲.۹ درصد، گروه صنایع و معادن ۰.۵ درصد (شامل: استخراج نفت و گازطبیعی ۱.۸، سایر معادن ۴.۱، صنعت منفی ۱.۵، توزیع گاز طبیعی ۲.۰، تأمین آب و برق منفی ۶.۵ و ساختمان ۱.۴ درصد) و گروه خدمات ۰.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد داشته است.

محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۵۰ رشته فعالیت بر مبنای طبقه‌بندی ISIC.Rev۴ انجام می‌شود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهی‌گیری، گروه صنایع و معادن شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق، توزیع گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل‌ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

منبع: مرکز آمار

برچسب ها: مرکز آمار ، رشد اقتصادی
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