معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور حمایت از صنعت داروسازی کشور را یکی از الزامات تامین امنیت دارویی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - ایروان مسعودیاصل روز دوشنبه در حاشیه بازدید از یکی از شرکتهای تولیدکننده داروهای بیوتکنولوژی در شهرک دارویی برکت گفت: سازمان بازرسی کل کشور مکاتباتی را با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام داده و خواستار بازنگری در سازوکار قیمتگذاری دارو شده است تا از یک سو تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و از سوی دیگر فشار مضاعفی به مصرفکنندگان وارد نشود البته در بازارهای انحصاری نیز لازم است نظارت و تنظیمگری موثر انجام شود تا ضمن تامین نیاز کشور، فرصت توسعه و رقابت برای تولیدکنندگان نیز فراهم باشد.
وی گفت: گسترش صادرات دارویی میتواند علاوه بر افزایش درآمدهای ارزی، به تقویت توان اقتصادی شرکتهای تولیدکننده کمک کند و این مسیر باید با سیاستگذاری دقیق، عادلانه و پایدار دنبال شود.
مسعودی اصل اضافه کرد: حوزه سلامت از حساسترین بخشهای کشور است و تصمیمگیری در آن باید بر پایه قانون، عدالت و منافع عمومی صورت گیرد.
وی تاکید کرد: شرایط تولید، توان صنعت داخلی، نیازهای کشور و حفظ دسترسی بیماران به دارو از جمله مولفههایی است که باید در سیاستگذاریهای این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور یادآورشد: تغییرات ارزی در سالهای اخیر چالشهایی را در فرایند تعیین قیمت دارو ایجاد کرده که نیازمند بازنگری کارشناسی است.
محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز نیز گفت: در جریان جنگ تحمیلی سوم ، ۲۲۲ واحد صنعتی استان دچار خسارت شدند که از این میان حدود ۲۰ واحد با تخریب کامل مواجه بودند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از کارخانههای آسیبدیده تاکنون با انجام تعمیرات، تامین تجهیزات و حمایتهای لازم مجددا فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مدیرکل صنعت و معدن استان البرز یاد آورشد: اکنون بیش از ۶ مجموعه دارویی با مشارکت سرمایهگذاران خارجی در البرز فعالیت میکنند و بخشی از محصولات استراتژیک و پیشرفته صنعت داروی کشور را تولید میکنند.
وی ادامه داد: هفت کارخانه دارویی استان نیز از این حوادث آسیب دیدند اما خوشبختانه میزان تخریب در این واحدها به گونهای نبود که امکان احیای آنها وجود نداشته باشد.