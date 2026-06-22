باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است منابع بیشتری برای حمایت از بیماران و پوشش هزینههای دارویی اختصاص یابد تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.
وی افزود: اگرچه برخی داروها مصرف مقطعی دارند، اما بیمارانی که ناچار به مصرف مستمر دارو هستند بیش از دیگران تحت تأثیر افزایش هزینههای درمان قرار میگیرند و نیازمند حمایت مؤثر بیمهها هستند.
رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قیمتگذاری دارو با بررسیهای کارشناسی انجام میشود، تصریح کرد: در کنار ملاحظات فنی و اقتصادی، توان پرداخت مردم و دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
پیرصالحی با تاکید بر اینکه تقویت نقش بیمهها یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش فشار هزینههای درمانی بر بیماران است؛ خاطر نشان کرد: این رویکرد نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان پایداری اقتصادی سیستم سلامت و تضمین دسترسی عادلانه به درمان است.
منبع: سازمان غذا و دارو