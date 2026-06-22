رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت تقویت پوشش بیمه‌ای داروها تأکید کرد و گفت: حمایت از بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن و صعب‌العلاج باید در اولویت سیاست‌گذاری‌های حوزه سلامت قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است منابع بیشتری برای حمایت از بیماران و پوشش هزینه‌های دارویی اختصاص یابد تا فشار اقتصادی کمتری به مردم وارد شود.

وی افزود: اگرچه برخی داروها مصرف مقطعی دارند، اما بیمارانی که ناچار به مصرف مستمر دارو هستند بیش از دیگران تحت تأثیر افزایش هزینه‌های درمان قرار می‌گیرند و نیازمند حمایت مؤثر بیمه‌ها هستند.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قیمت‌گذاری دارو با بررسی‌های کارشناسی انجام می‌شود، تصریح کرد: در کنار ملاحظات فنی و اقتصادی، توان پرداخت مردم و دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

پیرصالحی با تاکید بر اینکه تقویت نقش بیمه‌ها یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش فشار هزینه‌های درمانی بر بیماران است؛ خاطر نشان کرد: این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان پایداری اقتصادی سیستم سلامت و تضمین دسترسی عادلانه به درمان است.

منبع: سازمان غذا و دارو

برچسب ها: حمایت بیمه ای ، بیماری مزمن
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