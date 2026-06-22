شهباز شریف گفت که مذاکرات در سوئیس در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز دوشنبه گفت که مذاکرات در سوئیس در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شد و آنچه را که او «پیشرفت دلگرم‌کننده» به سوی یک روند صلح ساختارمند توصیف کرد، برجسته کرد.

شریف در پستی در X گفت که اولین جلسه کمیته عالی تحت تفاهم‌نامه اسلام آباد در بورگنستاک سوئیس با توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، ایجاد یک کمیته نظارت سیاسی و آغاز «مذاکرات فنی بیشتر» به پایان رسید.

او همچنین از ایالات متحده، ایران، قطر و سوئیس به خاطر نقششان در تسهیل این روند تشکر کرد و مقامات پاکستانی را ستود. او قول داد: «پاکستان به ایفای نقش صادقانه و خالصانه خود در پیشبرد گفت‌و‌گو و دیپلماسی به سوی یک راه‌حل صلح‌آمیز و پایدار ادامه خواهد داد.»

منبع: رویترز

برچسب ها: شهباز شریف ، توافق آمریکا با ایران
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