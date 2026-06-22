مدیرکل انتقال خون استان تهران از فعالیت ۴مرکز اهدای خون در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مهدی‌زاده گفت: همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مراکز اهدای خون استان تهران آماده خدمت‌رسانی به عزاداران حسینی و داوطلبان اهدای خون هستند.

وی افزود: مرکز اهدای خون وصال شیرازی در روز تاسوعا از ساعت ۸ تا ۲۴ و در روز عاشورا از ساعت ۷ تا ۲۴ فعال خواهد بود. مدیرکل انتقال خون استان تهران ادامه داد: مراکز اهدای خون ستاری، شهرری و تهرانپارس نیز در روز تاسوعا از ساعت ۱۵ تا ۲۴ و در روز عاشورا از ساعت ۷ تا ۱۵ پذیرای اهداکنندگان خواهند بود.

دکتر مهدی‌زاده با اشاره به اهمیت اهدای پلاکت برای بیماران نیازمند اظهار کرد: واحد اهدای پلاکت (فرزیس) مرکز وصال نیز در روز تاسوعا از ساعت ۹ تا ۲۴ و در روز عاشورا از ساعت ۸ تا ۱۵ آماده پذیرش داوطلبان خواهد بود.

وی با بیان اینکه پویش "نذر اهدای خون" از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر ادامه دارد افزود: با توجه به محدود بودن عمر نگهداری خون و برخی فرآورده‌های خونی تأمین ذخایر خون نیازمند مشارکت مستمر مردم است.

وی تاکید کرد. از این رو از شهروندان نوع‌دوست درخواست می‌کنیم اهدای خون را تنها به روزهای تاسوعا و عاشورا موکول نکنند و در طول ماه‌های محرم و صفر با حضور در مراکز اهدای خون نذر حسینی خود را برای نجات جان بیماران ادا کنند.

منبع: سازمان انتقال خون