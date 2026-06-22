سخنگوی وزارت خارجه گفت: مبنای کار مذاکرات «تعهد در مقابل تعهد» است و جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه در ایکس نوشت: ‏هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بعد از انجام گفت‌و‌گو‌های فشرده درباره اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه جنگ مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵، عازم میهن است.

وی گفت: این گفت‌و‌گو‌ها با تمرکز بر بند‌های ۱، ۵، ۱۰ و ۱۱ متن یادداشت تفاهم، از صبح یکشنبه ۳۱ خرداد در سوئیس (Lake Luzern) شروع شد و تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه ۱ تیر ادامه یافت. بر اساس بیانیه مشترک کشور‌های میانجی (قطر و پاکستان) که با مشورت ایران و آمریکا تنظیم شد، ساز و کار‌های اجرایی برای نظارت بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم پیش‌بینی شد و مقرر گردید گفت‌و‌گو‌ها در سطوح کارشناسی و فنی برای پیشبرد اجرای موثر تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی ادامه یابد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: با توجه به اینکه طبق بند ۱۳ یادداشت تفاهم، آغاز مذاکرات برای توافق نهایی، منوط به شروع و تداوم اجرای بند‌های ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ است، توافق‌های صورت گرفته در این نشست (به‌ویژه بند ۱ در رابطه با خاتمه جنگ و عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان از طریق ایجاد یک سازوکار کنترل منازعه با مشارکت طرفین و جمهوری لبنان، و نیز بند‌های ۱۰ در رابطه با صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران و ۱۱ موضوع آزادسازی دارائی‌های مسدودشده ایران) تسهیل‌کننده روند اجرای تعهدات متقابل خواهد بود.

بقائی افزود: مبنای کار، «تعهد در مقابل تعهد» است و جمهوری اسلامی ایران ضمن رصد اجرای تعهدات طرف مقابل، از همه اهرم‌های خود برای اطمینان از اجرای آن تعهدات بهره خواهد گرفت.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، مذاکرات ایران و آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۰ ۰۳ تير ۱۴۰۵
هرچی می‌خرید مواد خوراکی و دارو نخرید . لوازم ساخت انستیتو پاستور رو بخرید تجهیزات پزشکی مدرن بخرید لوازم ساخت دارو مدرن بخرید . لوازم ساخت ادوات کشاورزی مدرن بخرید. داروی آلوده و مواد غذایی سم بیولوژیک آلوده نخرید. آمریکا و اسراییل دشمن خونی ما هستند می‌خوان شکست خودشون رو چندین برابر بد تر جبران کنن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۰۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اصلا به این مذاکره خوش بین نیستم . این حرف رو همینطوری نزدم .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
آمریکا از شکست رسید به پیروزی حمله بیولوژیک محصولات دارویی و کشاورزی صد درصد سم بیولوژیک هست براشون ماری مذاکره یک ملت سرطان بگیرن و ۲ سال بعد دارو ی همون سرطان رو بهمون ندن و مملکت رو چپاول کنند دارو در ازای نفت مفتی ببینید کی گفتم .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
لطفا اگر به پولمون می رسم هرچی امریکا داد بخرید بیارید هواپیما بعداز گندم وسویا لطفا خرید هواپیماراباپرداخت پول بلوکه شده دردستورکاربزارید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
جد امام خامنه‌ای شهید همه این توتعه ها را خنثی کنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
توتعه چیه بیسواد کلاس چندمی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
استعفای نخست وزیر انگلستان شاید به خاطر این باشد که با امریکا در حمله به ایران همراهی نکرد اگر جانشینش وابسته به لابی صهیونیست ها یا از نزدیکان اپستین بود شک نکنید می خواهند انگلستان را با خود همراه کرده و دوباره حمله کنند . خیلی حواستان جمع باشد . برای در امان بودن از شر امریکا باید حسابی بکوبید و ضعیفش کنید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
آمریکا باید به نیتانیاهو دستور عقب نشینی از اراضی اشغالی لبنان را در صادر کنه و عملا اجرابشه .
تعهد یعنی صداقت در این اولین گام...
گام‌های بعدی هم با قاطعیت و صلابت ایران پیگیری شود .
تنگه هرمز و آبراه کناری آن هم تحت حاکمیت ایران اداره بشه ..موضوع هسته‌ای هم به کسی مربوط نیست .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مگر خسارت در برابر خسارت، ویرانی محله های ما در برابر ویرانی محله های اونا، کشته شدن مردم ما در برابر کشته شدن مردم اونا بوده که تعهد در برابر تعهد پیروزی حساب بشه؟ اگر هم لازم بوده، قطعا پیروزی نیست.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۰۱ تير ۱۴۰۵
بنده احساس می کنم داریم به مرحله عبور مردم از مسئولین نزدیک می شویم. امتحان خیلی خیلی بدی دارند می دهند. دارند دنیا و آخرتشان را بر باد می دهند.
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۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
بازم یک برجام دیگر
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۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
باتلاش تیم مذاکرکننده معافیت نفتی تا ۶۰ روز ابلاغ شد .
مبارک ملت ایران باشه
چشم دلال واقازادها کور‌
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
انشالله که بعد از سالها تحریم ووگرانی وجوانی برباد رفته با این کار بزرگ ریاست محترم مجلس وجمهور کمی آسایش به زندگی مردم برگرداند.

وشر هرچه دلال و آقازاده ومفت خور رو از جامعه کم شود.
۱۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مگی ماهم تعهدی دادیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
گندم و ذرت و سویا آمریکایی بخورم؟
من کوفت بخورم
این چه وادادگی ای بود تو جنگ برده؟
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۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۳ تير ۱۴۰۵
کالای آمریکایی هرگز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
آخ جان قراره بعد از این غذای آمریکایی بخوریم.
۱۶
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
من امروز 110 صلوات به نیت امام علی (ع) می فرستم و می دهم به دست حضرت علی اصغر (ع) تا برساند به دست امام حسین (ع) و سپس برسد به دست امام زمان (عج) به منظور نابودی ترامپ و شکست قطعی آمریکا در مقابل ایران. فقط شکست آمریکا و نابودی قاتلین شهدا را از خداوند خواستارم
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۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
دست به دست ، اشتباه نشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
الهی آمین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
همین 110 صلوات رو برای حضرت علی اکبر (ع) هم انجام دادم. ان شاء الله امروز برای حضرت عباس (ع) هم انجام می دهم. مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
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