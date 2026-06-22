باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری، مهدی مزینانی با تشریح برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۵، به تغییر رویکرد مدیریت حریم پایتخت به سمت «مدیریت هوشمند و کالبدی» اشاره کرد و گفت: برای ساماندهی، محرومیت‌زدایی و توسعه پایدار پهنه‌های پیرامونی تهران، ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار در حوزه پروژه‌های عمرانی، ترافیکی و خدمات شهری پیش‌بینی و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در توزیع منابع افزود: بیش از ۷۰ درصد این اعتبارات به مناطق جنوبی تهران شامل مناطق ۱۵، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ اختصاص یافته است. به گفته وی، این تصمیم با هدف جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته، ایجاد توازن در ارائه خدمات و ارتقای کیفیت زیست در سکونتگاه‌های پیرامونی اتخاذ شده است.

مزینانی با قدردانی از حمایت‌های شورای اسلامی شهر تهران در تصویب اعتبارات مورد نیاز حریم، تأکید کرد: هم‌افزایی میان شورای شهر و مدیریت اجرایی، بستر تحقق پروژه‌های پیش‌بینی‌شده را فراهم کرده است.

مدیرکل حریم شهر تهران همچنین با اشاره به همکاری با فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها در اجرای تبصره ۳ ذیل بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها، گفت: در نتیجه نشست‌های مشترک با نمایندگان فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و معاونان مناطق، بسته‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار برای ارتقاء ایمنی، روان‌سازی تردد و توسعه زیرساخت‌های پایدار در حریم پایتخت تعریف شده است.

وی، بهسازی محور‌های گردشگری، ارتقاء روشنایی معابر، مرمت بنا‌های تاریخی واقع در حریم و احداث بوستان‌های محلی در قالب طرح‌های هادی را بخشی از برنامه‌های سال آینده دانست و افزود: هدف مدیریت شهری، تبدیل حریم تهران به فضایی ایمن، سبز و پویا برای شهروندان است.

مزینانی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی تنها بخشی از هزینه‌های مدیریت شهری در حریم تهران است و سازمان‌ها و معاونت‌های مختلف شهرداری از جمله معاونت فنی و عمرانی، سازمان پارک‌ها، سازمان آتش‌نشانی و سازمان میادین میوه و تره‌بار نیز در راستای ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این پهنه، خدمات مستمری ارائه می‌کنند.