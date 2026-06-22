باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت راه و شهرسازی در استان فارس به ریاست محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان فارس، با محوریت بررسی پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت، روند اجرای نهضت ملی مسکن و مسکن محرومان برگزار شد.
در این نشست، پروژههای قابل افتتاح و آماده بهرهبرداری در هفته دولت در حوزههای مختلف راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم برنامهریزی و هماهنگی لازم برای بهرهبرداری مطلوب از این طرحها تأکید شد.
همچنین آخرین وضعیت پروژههای نهضت ملی مسکن در استان فارس، میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، روند تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی، موانع و مشکلات موجود در مسیر اجرای پروژهها و راهکارهای تسریع در تکمیل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوع مسکن محرومان نیز از دیگر محورهای این جلسه بود و حاضران ضمن بررسی اقدامات انجام شده، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامههای حمایتی و تأمین مسکن برای اقشار کمبرخوردار تأکید کردند.
در ادامه، وضعیت تسهیلات بانکی پروژههای نهضت ملی مسکن، روند پرداخت و همکاری شبکه بانکی در تأمین منابع مالی مورد نیاز طرحها بررسی شد و راهکارهای لازم برای رفع مشکلات موجود و تسهیل فرآیند پرداخت تسهیلات مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در پایان این جلسه، تصمیمات لازم در راستای رفع موانع اجرایی، تسریع در روند تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن، پیگیری تأمین مالی طرحها و آمادهسازی پروژههای قابل افتتاح در هفته دولت اتخاذ شد.
بررسی راهکارهای رفع موانع پروژههای مسکن نیروهای مسلح در فارس
جلسه شورای مسکن نیروهای مسلح استان فارس با حضور رئیس قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور، اعضای شورای مسکن استان، مسئولان قرارگاه مسکن نیروهای مسلح کشور و استان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در استانداری فارس برگزار شد و آخرین وضعیت پروژههای مسکن نیروهای مسلح در قالب نهضت ملی مسکن مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست چالشهای موجود در مسیر اجرای این پروژهها به صورت تخصصی بررسی شد.
حاضران همچنین درباره راهکارهای تسریع در روند اجرا، رفع موانع اجرایی، تأمین زیرساختهای مورد نیاز و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مسئول به بحث و تبادل نظر پرداختند.
موضوع مسکن سازمانی نیروهای مسلح نیز از دیگر محورهای مهم این جلسه بود که پیرامون نحوه تأمین، توسعه و تسریع در اجرای طرحهای مرتبط با آن گفتوگو و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
در ادامه این نشست، بر ضرورت تعامل و همکاری مستمر میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان برای تسریع در تکمیل پروژههای مسکن نیروهای مسلح و تأمین نیازهای مسکن کارکنان این مجموعهها تأکید شد.
همچنین در این جلسه از همکاریها و حمایتهای مستمر وزارت راه و شهرسازی در پیشبرد پروژههای مسکن نیروهای مسلح قدردانی شد.
حاضران به طور ویژه از اقدامات، پیگیریها و همکاریهای اداره کل راه و شهرسازی استان فارس در زمینه تأمین زمین، هماهنگیهای اجرایی و رفع موانع پروژههای مسکن نیروهای مسلح تقدیر کرده و نقش این اداره کل را در پیشبرد اهداف نهضت ملی مسکن و تحقق برنامههای حوزه مسکن نیروهای مسلح مؤثر و قابل توجه دانستند.
منبع: راه و شهرسازی فارس