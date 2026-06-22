معاونت آموزشی سازمان جهاددانشگاهی تهران از تمدید مهلت ثبت‌نام مدرسه تابستانی تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مدرسه تابستانی معاونت آموزشی سازمان جهاد دانشگاهی تهران با هدف توسعه مهارت‌های فردی، آموزشی و حرفه‌ای، فرصتی ارزشمند برای علاقه‌مندان یادگیری و مهارت‌آموزی فراهم کرده است. این رویداد آموزشی در قالب ۳ بسته متنوع و کاربردی طراحی شده و علاقه‌مندان می‌توانند تا ۲۱ تیرماه به ثبت‌نام اقدام کنند.

این دوره‌های آموزشی با شعار «یادگیری امروز، سرمایه‌گذاری برای فردایی روشن‌تر» در قالب ۳ بسته آموزشی خلاقیت، هنر و ارتباط، ذهن توانمند و مهارت‌های زندگی و فناوری، سلامت و آینده شغلی ارائه می‌شود.

بر اساس اعلام معاونت آموزشی، ظرفیت ثبت‌نام در بسته آموزشی شماره سه (فناوری، سلامت و آینده شغلی) بسیار محدود باقی مانده و با توجه به استقبال گسترده، تکمیل ظرفیت این بسته به‌زودی انجام خواهد شد.

همچنین به‌منظور تسهیل شرایط ثبت‌نام، همکاران دانشگاه تهران از ۳۰ درصد تخفیف ویژه بهره‌مند خواهند شد و برای سایر متقاضیان نیز ۱۰ درصد تخفیف ثبت‌نام در نظر گرفته شده است.

امکان پرداخت شهریه به‌صورت اقساطی نیز برای شرکت‌کنندگان فراهم شده تا فرصت بهره‌مندی از این دوره‌ها برای افراد بیشتری فراهم شود.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به سایت www.jtt.ir مراجعه کرده یا با شماره ۸۴۶۵۰ تماس بگیرند.

برچسب ها: دانشگاه ، مدرسه تابستانه
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