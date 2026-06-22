باشگاه خبرنگاران جوان - نشست تخصصی رؤسای ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات قطب یک کشور با حضور رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، به میزبانی اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران برگزار شد.

رضا روستایی در آغاز این نشست، ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، یاد و خاطره رهبر شهید، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای فرهنگی و شهدای دانش‌آموز را گرامی داشت و بر ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و خدمت صادقانه در نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست‌های قطبی، این جلسات را فرصتی ارزشمند برای هم‌اندیشی، انتقال تجربیات و ایجاد هم‌افزایی میان استان‌ها دانست و اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در هر فصل دو نشست قطبی شامل یک نشست حضوری و یک نشست وبیناری برگزار خواهد شد.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، تبادل تجربیات، ایجاد انگیزه و خروج رؤسای ارزیابی عملکرد از فضای روزمره و پرتنش کاری را از مهم‌ترین اهداف این نشست‌ها برشمرد و افزود: این تعاملات زمینه ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی و افزایش اثربخشی مأموریت‌های نظارتی را فراهم می‌کند.

روستایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان، تصریح کرد: مدیران مدارس تحت هیچ شرایطی مجاز به دریافت هزینه از دانش‌آموزان و اولیای آنان در فرآیند ثبت‌نام نیستند و در صورت مشاهده تخلف، با افراد متخلف مطابق ضوابط قانونی و اداری برخورد خواهد شد.

وی همچنین بر تشکیل و فعال‌سازی تیم‌های نظارتی و بازرسی در ادارات آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت ناظران و بازرسان برای بازدید‌های مستمر از مدارس و نظارت بر روند ثبت‌نام ضروری است و برای این افراد باید دوره‌های آموزشی و جلسات توجیهی برگزار شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با تشریح ضوابط مدارس هیأت امنایی اظهار کرد: این مدارس مجاز به برگزاری آزمون ورودی، انجام مصاحبه یا اعمال شرط معدل برای ثبت‌نام دانش‌آموزان نیستند و موظف‌اند دانش‌آموزان ساکن در محدوده جغرافیایی خود را ثبت‌نام کنند. همچنین دریافت هرگونه شهریه در این مدارس ممنوع است.

وی در ادامه به ساماندهی مدارس نمونه دولتی در دوره متوسطه اول اشاره کرد و افزود: از این پس در دوره متوسطه اول مدرسه‌ای با عنوان «نمونه دولتی» وجود نخواهد داشت و این مدارس به مدارس عادی دولتی تبدیل می‌شوند.

روستایی همچنین بر تعامل مستمر و سازنده ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات با واحد‌های گزینش و حراست تأکید کرد و بهره‌گیری از ظرفیت این حوزه‌ها را در ارتقای سلامت اداری و تحقق اهداف نظارتی مؤثر دانست.

وی ارتباط مؤثر با مردم را از مهم‌ترین وظایف مدیران عنوان کرد و بر فعال‌سازی میز‌های ارتباط مردمی مدیران کل و رؤسای مناطق آموزش و پرورش تأکید داشت.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر رسیدگی دقیق، سریع و به‌موقع به شکایات مردمی اظهار کرد: حوزه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات، امانت‌دار حق مردم و حق دستگاه تعلیم و تربیت است و باید با رویکردی عادلانه، هم در مسیر استیفای حقوق مردم و هم در جهت صیانت از حقوق نظام آموزشی گام بردارد.

منبع: آموزش و پرورش