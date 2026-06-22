باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - نواب قائدی در نشست خبری به مناسبت «هفته صرفهجویی در مصرف برق و همدلی برای روشنایی ایران» با تأکید بر نقش تعیینکننده مشترکان در پایداری شبکه برق، اظهار کرد: ناترازی در حوزه انرژی صرفاً با احداث نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برطرف نمیشود؛ هرچقدر هم تولید افزایش یابد، بدون مدیریت مصرف و صرفهجویی همچنان با کمبود مواجه خواهیم بود. از این رو، عبور از این شرایط نیازمند همدلی و همراهی همگانی است تا بتوانیم ایران را در کنار هم روشن نگه داریم.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای صنعت برق افزود: شهادت یکی از همکاران ما در استان فارس در ایام جنگ نشان میدهد کارکنان این صنعت در خط مقدم مقابله با خاموشیها حضور دارند و برای استمرار خدمترسانی به مردم از جان خود نیز میگذرند. ما نیز همچنان با همین روحیه در مسیر خدمت به مردم ایستادهایم.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس با قدردانی از نقش رسانهها گفت: خبرنگاران صدای مردم هستند و حضور آنها در کنار مجموعههای خدماترسان، هم به دیده شدن کاستیها کمک میکند و هم مردم را در جریان روند خدمترسانی قرار میدهد. صنعت برق به عنوان یکی از زیرساختهای حیاتی کشور، همواره به همراهی و تعامل رسانهها نیاز داشته است.
قائدی با اشاره به گستره فعالیت این شرکت بیان کرد: حوزه مسئولیت برق منطقهای فارس دو استان فارس و بوشهر را دربر میگیرد که معادل ۱۱.۳ درصد وسعت کشور، حدود هفت درصد جمعیت و نزدیک به ۱۰ درصد مصرف برق کشور را شامل میشود. همچنین ۷۵ درصد گاز مصرفی استان و کریدور انتقال جنوب به شمال نیروگاه اتمی بوشهر نیز در محدوده فعالیت این شرکت قرار دارد؛ موضوعی که نشان میدهد برق منطقهای فارس از نظر گستره خطوط انتقال و توزیع، بزرگترین شبکه برق کشور را در اختیار دارد.
او با اشاره به تنوع اقلیمی در این دو استان افزود: وجود مناطق مختلف کشاورزی و صنعتی و همچنین تنوع شرایط آبوهوایی، مدیریت شبکه برق را با پیچیدگیهای بیشتری همراه کرده است.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس با بیان اینکه حدود دو هزار و ۵۰۰ نیروی متخصص بهصورت شبانهروزی در این مجموعه فعالیت میکنند، گفت: همکاران ما در دورترین و دشوارترین نقاط نیز برای حفظ پایداری شبکه حضور دارند. در حالی که بسیاری از مردم در آرامش شب استراحت میکنند، این نیروها بیدارند تا کوچکترین اختلالی در زندگی شهروندان ایجاد نشود.
قائدی با تأکید بر وابستگی گسترده زندگی امروز به برق تصریح کرد: برق به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده و همین موضوع مسئولیت ما را سنگینتر کرده است. از سردترین مناطق تا گرمترین نقاط مانند لامرد و بوشهر، پایداری شبکه برق با تلاش شبانهروزی همکاران ما حفظ میشود.
او با اشاره به آسیبهای وارد شده به زیرساختهای برق در دوران جنگ گفت: در آن مقطع، خطوط برق در دو استان به شدت آسیب دید، اما کارکنان صنعت برق حتی در شرایط حضور جنگندهها و پهپادها بر فراز دکلها رفتند تا شبکه پایدار بماند و به اذعان مردم نیز در این مأموریت سربلند بودند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس ادامه داد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ موافقتنامه برای اجرای پروژههای مختلف در اختیار داریم، اما به دلیل محدودیتهای نقدینگی، ۵۶ پروژه بهصورت فعال در حال اجراست. با وجود این، حتی در شرایط جنگ نیز هیچیک از پروژهها متوقف نشد. برای مثال در شهرستان داراب، پروژهای که معمولاً چهار تا پنج ماه زمان میبرد، با روحیه جهادی همکاران در مدت دو ماه به پایان رسید و پروژههای متعددی نیز در مناطق صعبالعبور با تلاش فراوان اجرا شده است.
قائدی افزود: هماکنون پروژههایی نظیر پست ۴۰۰ کیلوولت شهر راز در شهرک گلستان شیراز، پست ۶۶ کیلوولت سراج و پست ۷۶ کیلوولت بالاده در دست اجرا قرار دارد و با وجود تنگناهای مالی و نوسانات قیمتی، همکاران و پیمانکاران با احساس مسئولیت نسبت به این سرزمین، اجرای پروژهها را ادامه میدهند.
او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای انرژیهای تجدیدپذیر در منطقه گفت: انرژی خورشیدی در استانهای فارس و بوشهر ظرفیتی کمنظیر و پایدار محسوب میشود. در ابتدای دولت چهاردهم، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی این حوزه حدود ۹۰ مگاوات بود که با پیگیری سرمایهگذاران به ۳۰۴ مگاوات رسیده و رشد ۲۳۸ درصدی را تجربه کرده است. امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵ این رشد به حدود یک هزار و ۲۷۰ درصد برسد. در استان فارس نیز ظرفیت نیروگاههای خورشیدی از ۸۴ مگاوات به ۲۲۶ مگاوات افزایش یافته که رشد ۱۷۰ درصدی را نشان میدهد و پیشبینی میشود تا پایان سال با رشد ۹۰۰ تا هزار درصدی، بخشی از ناترازی برق جبران شود.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس نقش مشترکان در مدیریت مصرف را بسیار مهم دانست و گفت: حدود ۳۵ درصد مصرف برق در بخش خانگی و نزدیک به ۳۵ درصد در بخش کشاورزی است؛ بنابراین همکاری این دو بخش که در مجموع حدود ۷۰ درصد مصرف را شامل میشود، میتواند نقش تعیینکنندهای در عبور از شرایط فعلی داشته باشد. از مشترکان درخواست میکنیم با پیوستن به پویش ملی «۲۵ درجه»، سیستمهای سرمایشی خود را روی این دما تنظیم کنند تا سهم مؤثری در کاهش مصرف داشته باشند.
اودر ادامه با تأکید دوباره بر اهمیت مدیریت مصرف افزود: مدیریت مصرف موضوعی اساسی است و امیدواریم با همراهی رسانهها و تأثیرگذاری خبرنگاران در افکار عمومی، روزی برسد که مدیریت مصرف به یک رفتار خودکار در جامعه تبدیل شود. در هفته صرفهجویی نیز محور اصلی «همدلی» است و بدون همدلی، تحقق این اهداف ممکن نخواهد بود.
قائدی در پایان گفت: برای نگهداری و پایداری شبکه انتقال و توزیع برق ماهانه حدود ۸۰ میلیارد تومان هزینه میشود که با احتساب هزینههای شرکت توزیع، این رقم به حدود ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان میرسد. افزون بر هزینههای مالی، نیروهای عملیاتی در گروههای تعمیراتی گاه دچار جراحت یا حتی جانباختگی میشوند که ارزش و بهای آن قابل محاسبه نیست. امیدواریم با صرفهجویی در مصرف برق، فشار بر شبکه کاهش یابد تا بتوانیم با کیفیت بیشتری در خدمت مردم باشیم.