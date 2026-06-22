باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶، ۲ بازی از دور دوم گروه I بامداد سه شنبه برگزار می‌شود و تیم ملی فرانسه به مصاف عراق می‌رود و تیم ملی نروژ هم برابر تیم سنگال صف آرایی می‌کند.

تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و عراق از گروه I در دور دوم مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد سه شنبه ساعت ۱۲:۳۰ در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد فیلادلفیا برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی فرانسه یکی از مدعیان قهرمانی در جام جهانی هست، شروع درخشانی در این تورنمنت داشت و با درخشش امباپه توانست تیم ملی سنگال را با نتیجه ۳ بر یک شکست بدهد و برای سایر رقبای خود خط و نشان بکشد.

شاگردان دیدیه دشان به دنبال برد برابر تیم ملی عراق هستند تا دومین پیروزی خود را در جام جهانی به دست آورند و صعودشان به مرحله بعدی جام جهانی را قطعی کنند.

کیلیان امباپه ستاره فرانسه که در بازی با سنگال توانست ۲ گل به ثمر برساند، قصد دارد به روند گلزنی اش در بازی با عراق هم ادامه بدهد و تعداد گل‌های خود را در جام جهانی افزایش بدهد و برای آقای گلی با سایر گلزنان این جام رقابت کند.

در آن طرف، تیم ملی عراق در دیدار با نروژ عملکرد ضعیفی ارائه کرد و حرفی برای گفتن نداشت. این تیم آسیایی با نتیجه سنگین ۴-۱ شکست خورد و کارش برای صعود سخت است.

عراقی‌ها با بردن فرانسه می‌خواهند شگفتی در جام جهانی خلق کنند تا همچنان شانس صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها را داشته باشند، اما آنها با حریف قدرتمندی مواجه هستند.

در دیگر بازی گروه I مسابقات جام جهانی، تیم‌های ملی نروژ و سنگال در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد سه‌شنبه ساعت ۰۳:۳۰ در ورزشگاه متلایف نیویورک به مصاف یکدیگر می‌روند.

تیم ملی نروژ در اولین بازی خود در جام جهانی توانست با نتیجه ۴ بر یک از سد تیم ملی عراق بگذرد و این تیم باید برابر تیم سنگال پیروز شود تا مسیر صعودش به مرحله بعدی جام جهانی را هموار کند.

تیم ملی نروژ که ستاره‌ای مثل هالند را در اختیار دارد، می‌داند که اگر نتواند برابر سنگال نتیجه بگیرد در آن صورت کار صعودش به مرحله بعدی جام جهانی دشوار می‌شود.

اگر هالند و یارانش نتوانند در این بازی پیروز شوند آنها در روز پایانی با یک کابوس واقعی یعنی تقابل با فرانسه روبه‌رو خواهند شد.

در آن طرف، تیم ملی سنگال در بازی اول برابر تیم ملی فرانسه شکست خورد و این تیم آفریقایی به برد مقابل نروژ نیاز مبرم دارد تا همچنان مدعی صعود به مرحله بعدی جام جهانی بماند. هم در موقعیت مشابهی قرار دارد.

این بازی نبردی است بین قدرت بدنی و استراتژی، جایی که هر اشتباه کوچکی می‌تواند سرنوشت یک تیم را در جام جهانی تغییر بدهد.