واکنش کاربران فضای مجازی به عملکرد تیم ملی مقابل بلژیک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0628\u0644\u0698\u06cc\u06a9 \u0628\u0647 \u062a\u0631\u06cc\u0628\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0628\u0631\u0627\u0632 \u0647\u06cc\u062c\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u0628\u062f\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n\u00a0\n