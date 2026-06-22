باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

واکنش کاربران فضای مجازی به عملکرد تیم ملی مقابل بلژیک + فیلم

عملکرد تیم ملی فوتبال در مقابل بلژیک مورد توجه کاربران خارجی و رسانه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فضای مجازی بعد از بازی شب گذشته تیم ملی کشورمان مقابل بلژیک به تریبونی برای ابراز هیجان هواداران تبدیل شد.

 

مطالب مرتبط
واکنش کاربران فضای مجازی به عملکرد تیم ملی مقابل بلژیک + فیلم
young journalists club

تب فوتبال ملی در سینماها + فیلم

واکنش کاربران فضای مجازی به عملکرد تیم ملی مقابل بلژیک + فیلم
young journalists club

سباستین ورون، اسطوره فوتبال آرژانتین: مارادونا از لیونل مسی بازیکن بهتری بود + فیلم

واکنش کاربران فضای مجازی به عملکرد تیم ملی مقابل بلژیک + فیلم
young journalists club

سایه حواشی بر نبرد ایران و بلژیک + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۹۱

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۳۵

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۵۲۰

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۵۱۸

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم
۵۰۰

اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha