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باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه چین گزارش داد که وانگ یی، وزیر امور خارجه این کشور، با یک مقام امنیتی ایران در هند دیدار کرده است.
او پس از این دیدار اعلام کرد: اجرای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا به تثبیت آتشبسی که با سختی فراوان به دست آمده است، کمک خواهد کرد و چشماندازهای جدیدی را در روابط ایران و آمریکا خواهد گشود.
وانگ یی در ادامه گفته است: چین از حق ایران در حفاظت از حاکمیت و امنیت خود حمایت میکند. پکن آمادگی دارد تا به شیوه خاص خود به ارائه کمکها ادامه دهد و نقشی سازنده برای بازگرداندن صلح و آرامش به منطقه در سریعترین زمان ممکن ایفا کند.
منبع: الجزیره