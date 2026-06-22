فرمانده انتظامی شهرستان فیروزآباد گفت: با پیگیری پلیس، قاتل ۳۰ ساله عرصه را بر خود تنگ و تسلیم قانون شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ابوالحسن مزارعی درباره جزئیات این خبر اعلام کرد: در پی اعلام به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری مسلحانه منجر به جرح در یکی از روستا‌های اطراف شهرستان، بلافاصله برای بررسی موضوع مأموران به محل درگیری اعزام شدند.

او افزود: با حضور ماموران در صحنه و بررسی‌های میدانی مشخص شد ۲ نفر بر اثر اختلاف ملکی با همدیگر با سلاح گرم درگیر شده‌اند.

سرهنگ مزارعی تصریح کرد: درجریان این حادثه ناگوار، فردی ۴۷ ساله بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی و خونریزی شدید، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی فیروزآباد خاطر نشان کرد: ماموران تحقیقات خود را برای شناسایی و دستگیری قاتل آغاز و متهم ۳۰ ساله متواری که عرصه را تنگ دیده بود خود را تسلیم قانون کرد. 

رئیس پلیس شهرستان فیروزآباد با بیان اینکه یک قبضه سلاح ساچمه‌زنی دولول از متهم کشف شد، از شهروندان درخواست کرد اختلافات ملکی و مسائل حقوقی را تنها از طریق مراجع قانونی و قضایی حل و فصل کنند و از درگیری‌های خودسرانه و استفاده از ابزار‌های جنگی اکیداً خوداری کنند.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: جنایت خونین ، اختلاف ملکی ، فیروزآباد ، پلیس فارس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اگه قانون سریع و شفاف رسیدگی کنه جلوی خیلی اتفاقات و ظلمها گرفته میشه
۰
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