باشگاه خبرنگاران جوان - پروین پشتکوهی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان با اشاره به برنامهریزی این نهاد برای پرکردن بهینه اوقات فراغت دانشآموزان و کودکان اظهار داشت: امسال ۲۳۰ کارگاه آموزشی با محوریت مهارتآموزی و کشف استعدادها برای گروه سنی ۴ تا ۱۸ سال طراحی شده است.
وی در تشریح سرفصلهای آموزشی این دورهها افزود: این کلاسها شامل طیف متنوعی از فعالیتها از جمله داستاننویسی، قصهگویی، فن بیان، صنایع دستی، کتاب و شعرخوانی، سفالگری، رباتیک، نانو فناوری و طراحی است که با هدف ارتقای دانش و مهارتهای فردی و اجتماعی کودکان و نوجوانان ارائه میشود.
پشتکوهی درباره نحوه دسترسی به این خدمات نیز گفت: خانوادههای عزیز میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبتنام فرزندان خود، به سامانه اینترنتی kpf.ir مراجعه کرده و یا به صورت حضوری به یکی از مراکز کانون در سطح استان مراجعه کنند.
مدیرکل کانون پرورش فکری هرمزگان در پایان با تأکید بر دسترسی عادلانه به خدمات فرهنگی، تصریح کرد: در حال حاضر علاوه بر ۱۶ مرکز فرهنگی و هنری ثابت، ۳ مرکز سیار روستایی و شهری و یک کتابخانه پستی در نقاط مختلف هرمزگان فعال هستند تا هیچ کودکی از خدمات آموزشی و تربیتی کانون باز نماند.
گفتنی است، موفقیتهای اخیر نوجوانان هرمزگانی در رویدادهای هنری بینالمللی همچون مسابقه نقاشی کاناگاوای ژاپن، نویدبخش درخشش استعدادهای جدید در صورت حمایت و آموزش هدفمند است که کانون پرورش فکری با اجرای این کارگاهها، بستری برای شکوفایی هرچه بیشتر آنها فراهم آورده است.
منبع :روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هرمزگان