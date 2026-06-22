باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

آئین علم گردانی میناب + فیلم

یکی از آئین‌های کهن عزاداری در شهر میناب مراسم علم گردانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آئین مراسم علم گردانی با قدمتی بیش از ۴۰۰ سال با حضور عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور هیئت‌های مذهبی هرمزگان و بیش از ۲۰ هزار تن از عزاداران حسینی از استان‌های هرمزگان، کرمان و فارس برگزار شد.

 

مطالب مرتبط
آئین علم گردانی میناب + فیلم
young journalists club

حال و هوای ماه محرم در ضاحیه جنوبی بیروت + فیلم

آئین علم گردانی میناب + فیلم
young journalists club

شهادت حضرت عبدالله‌بن‌حسن (ع) به روایت رهبر شهید انقلاب + فیلم

آئین علم گردانی میناب + فیلم
young journalists club

جلوه‌ای از ارادت مردم خراسان جنوبی به سیدالشهدا(ع) + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم
۶۹۱

حمله گردشگران اسرائیلی به یک غذافروشی خیابانی در اسپانیا به دلیل برافراشتن پرچم فلسطین + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم
۵۳۵

یکصد و پانزدهمین قرار مردمی در شب تاسوعای حسینی + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم
۵۲۰

توصیۀ شهید سلامی به تیم مذاکره‌کننده: حامل امانت الهی هستید + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم
۵۱۸

نذر عباس؛ روایت مادری از شهادت در ظهر تاسوعا + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم
۵۰۰

اعتراف مقام آمریکایی؛ کنترل تنگه هرمز، پیروزی بزرگ ایران در جنگ بود! + فیلم

۰۳ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha