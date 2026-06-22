آئین علم گردانی میناب + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0622\u0626\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0639\u0644\u0645 \u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0628\u0627 \u0642\u062f\u0645\u062a\u06cc \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f4\u06f0\u06f0 \u0633\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0639\u0627\u0634\u0642\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644 \u0628\u06cc\u062a \u0639\u0635\u0645\u062a \u0648 \u0637\u0647\u0627\u0631\u062a \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u06cc\u0626\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0630\u0647\u0628\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u06f2\u06f0 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0627\u0632 \u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0648 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n