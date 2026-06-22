دولت هند در حال مذاکره با امارات برای فروش برخی از سیستم‌های دفاعی شاخص خود است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - چهار منبع هندی اعلام کردند که دولت هند در حال مذاکره با امارات متحده عربی برای فروش برخی از سیستم‌های دفاعی شاخص خود از جمله موشک کروز مافوق صوت براهموس است.

دو منبع آگاه به رویترز گفتند که این مذاکرات که قبلاً گزارش نشده بودند، شامل فروش احتمالی سامانه پدافند هوایی هند، آکاشتیر، نیز می‌شود.

یک منبع سوم آگاه گفت: «امارات متحده عربی به تعدادی از سیستم‌های تسلیحاتی ما از جمله براهموس و آکاشتیر علاقه نشان داده است. مذاکرات بین هند و امارات متحده عربی در مراحل اولیه و به سرعت در حال پیشرفت است.»

براهموس، که به طور مشترک توسط هند و روسیه توسعه یافته است، از جمله سریع‌ترین موشک‌های کروز جهان است و می‌تواند از سکو‌های زمینی، دریایی و هوایی پرتاب شود، در حالی که آکاشتیر یک سامانه پدافند هوایی کاملاً خودکار است که توسط شرکت دولتی بهارات الکترونیکس هند (BAJE.NS) توسعه یافته است.

امارات  در حال بررسی خرید تجهیزات دفاعی از هند و سایر منابع است.اوایل امسال، امارات متحده عربی تفاهم‌نامه‌ای با کره جنوبی برای ارتقای همکاری دفاعی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد دلار امضا کرد.

طبق داده‌های موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI)، ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بزرگترین صادرکننده سلاح به خاورمیانه بود و ۵۴ درصد از واردات را تأمین می‌کرد و پس از آن ایتالیا با ۱۲ درصد و فرانسه با ۱۱ درصد قرار داشتند. 

هند قبل از هرگونه فروش موشک براهموس به امارات متحده عربی، به تأیید روسیه نیاز دارد، زیرا این موشک با برد ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل) به طور مشترک توسعه یافته است. یک منبع گفت که با توجه به روابط نزدیک مسکو با ابوظبی، بعید است که این موضوع مانعی ایجاد کند.

سیمون وزمن، محقق ارشد برنامه انتقال تسلیحات SIPRI، گفت که هم موشک براهموس و هم سیستم آکاشتیر به طور بالقوه نیاز‌های امارات متحده عربی را برآورده می‌کنند، حتی اگر رقابت بین‌المللی برای فروش سلاح به کشور‌های خلیج فارس در حال افزایش باشد.

طبق گزارش موسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، امارات متحده عربی در حال حاضر موشک بالستیک آمریکایی MGM-۱۶۸ ATACMS را در اختیار دارد که حداکثر برد آن ۳۰۰ کیلومتر است. برای دفاع هوایی، این کشور سیستم‌های پیشرفته THAAD و پاتریوت آمریکایی را در اختیار دارد.

کارشناسان دفاعی می‌گویند که آکاشتیر به جمع‌آوری اطلاعات از سایر دستگاه‌ها برای مقابله با تهدید هوایی کمک می‌کند.

به گفته دو منبع دولتی هند، مذاکرات برای فروش سیستم‌های تسلیحاتی پرچمدار هند، گواه دیگری بر تغییر صف‌بندی‌ها در منطقه است و هند، همکاری رو به گسترش خود را در تقابل با پیمان دفاعی اخیر بین عربستان سعودی و پاکستان می‌داند.

صادرات دفاعی هند در حال افزایش است

دو منبع هندی گفتند که جنگ چهار روزه بین هند و پاکستان در سال اول، زمانی که هند برای اولین بار از سیستم‌های تسلیحاتی از جمله براهموس در نبرد استفاده کرد، علاقه خریداران از کشور‌های دیگر را برانگیخت.

از آن زمان، هند قرارداد‌هایی برای فروش براهموس به ویتنام و اندونزی امضا کرده است. این دو منبع گفتند که همچنین از تایلند، آفریقای جنوبی، برزیل و شیلی نیز ابراز علاقه کرده است. تنها فروش قبلی براهموس در سال ۲۰۲۲ به فیلیپین بود.

طبق گفته دولت هند، صادرات دفاعی هند در سال منتهی به مارس ۲۰۲۶ به بیش از ۴ میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که این رقم در سال‌های ۲۰۱۳-۲۰۱۴ تنها ۷.۲۶ میلیون دلار بود.

طبق گفته SIPRI، هند همچنین دومین خریدار بزرگ اسلحه در جهان است که بیش از ۸ درصد از واردات جهانی اسلحه را تشکیل می‌دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: موشک کروز ، امارات متحده عربی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۸ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خب حالا اگه امارات از موشک های هندی برای حمله به ما استفاده کنه زدن منافع هند مجازه؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۶ ۰۲ تير ۱۴۰۵
خب اینم از آماده شدن امارات !!!!
۰
۲
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