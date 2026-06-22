رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری گفت: قیمت بلیت اتوبوس تهران _ مهران تغییری نکرده و از ۸۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونی‌های مسافری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سرویس‌های فوق‌العاده همزمان با نزدیک شدن‌ به تاسوعا و عاشورای حسینی سرویس‌های فوق‌العاده برای جابه جایی زائران برای مرزها در نظر گرفته شده و در حال حاضر قیمت این مسیرها تغییری نکرده و قیمت بلیت  اتوبوس تهران _  مهران حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

وی افزود: همچنین سرویس مستقیم برای کربلا هم راه‌اندازی کرده ایم و طبق قراردادی که با کشور عراق منعقد کرده‌ ایم اتوبوس ایرانی وعراقی برای مسیر کربلا راه‌اندازی کرده‌ایم.

او گفت: حرکت اتوبوس ها هم از پايانه آزادی و هم از پايانه بیهقی انجام می‌شود و متقاضیان می‌توانند هم به صورت انفرادی و هم به صورت کاروانی اقدام به خرید بلیت اتوبوس کربلا  کنند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اگر اتوبوس های ایرانی هم ببرن کربلا خیلی خوبه به شرطی که اپلیکیشن نشان یه همتی بکنه و راه های کربلا را بروزرسانی بکنه که رانندگان بهتر مسیریابی کنند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
خدا بیامرزتش
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
یادش بخیر ی زمانی بیست و پنج زار بود یعنی دوتا یقرونی
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اجحاف اتحادیه تعاونیهای مسافری
در حق زائرین حد و حصر ندارد !!!!
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
راننده نوکر شما نیست اتوبوس هم استهلاک داره قطعات و لوازم یدکی گرونه با خودروی شخصی تشریف ببرید
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