باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - احمدرضا عامری رئیس اتحادیه تعاونیهای مسافری در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: سرویسهای فوقالعاده همزمان با نزدیک شدن به تاسوعا و عاشورای حسینی سرویسهای فوقالعاده برای جابه جایی زائران برای مرزها در نظر گرفته شده و در حال حاضر قیمت این مسیرها تغییری نکرده و قیمت بلیت اتوبوس تهران _ مهران حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
وی افزود: همچنین سرویس مستقیم برای کربلا هم راهاندازی کرده ایم و طبق قراردادی که با کشور عراق منعقد کرده ایم اتوبوس ایرانی وعراقی برای مسیر کربلا راهاندازی کردهایم.
او گفت: حرکت اتوبوس ها هم از پايانه آزادی و هم از پايانه بیهقی انجام میشود و متقاضیان میتوانند هم به صورت انفرادی و هم به صورت کاروانی اقدام به خرید بلیت اتوبوس کربلا کنند.