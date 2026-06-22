باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق حیات‌وحش اظهارکرد: هرگونه حمل، نگهداری، خرید، فروش و عرضه جانوران وحشی و اجزای آنها بدون اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است و متخلفان مطابق قوانین کشور تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این موضوع طی نامه‌ای رسمی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ابلاغ شده است تا تمهیدات لازم برای پیشگیری از این تخلفات در ناوگان ریلی و جاده‌ای اتخاذ شود.

ظهرابی با استناد به «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون شکار و صید» و «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: جابه‌جایی هرگونه جانور وحشی اعم از زنده یا غیرزنده از طریق ناوگان عمومی بدون مجوز قانونی مصداق بارز تخلف است و در بسیاری از موارد جرم تلقی می‌شود.

قاچاق حیات وحش تهدیدی علیه تنوع زیستی کشور

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست قاچاق گونه‌های جانوری را یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از زنجیره قاچاق از طریق جابه‌جایی‌های غیرمجاز انجام می‌شود. از این رو شرکت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌ها و رانندگان باید نسبت به پذیرش محموله‌های مشکوک حساسیت ویژه داشته باشند.

وی درباره پیامد‌های زیست‌محیطی این تخلفات هشدار داد و افزود: خروج غیرقانونی گونه‌ها از زیستگاه‌های طبیعی موجب کاهش جمعیت، برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک، اختلال در زنجیره غذایی و کاهش تنوع ژنتیکی می‌شود همچنین جابه‌جایی غیراصولی، زمینه انتقال گونه‌های مهاجم و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیات‌وحش (زونوز) را فراهم می‌کند.

مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تبعات قانونی برای خاطیان گفت: قانون‌گذار برای مقابله با این پدیده، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است علاوه بر ضبط گونه‌های کشف‌شده و وسایل ارتکاب جرم، متخلفان ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست هستند که در برخی گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض، این مبالغ برای هر فرد جانوری به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد که برای بسیاری از جرایم مرتبط با زنده‌گیری، نگهداری و حمل غیرمجاز، مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.

در پایان، ظهرابی از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی خواست ضمن خودداری از پذیرش هرگونه محموله مشکوک و فاقد مجوز، در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط زیست و مراجع انتظامی گزارش دهند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست