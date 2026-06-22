سازمان حفاظت محیط زیست در پیامی رسمی به راه‌آهن و سازمان راهداری نسبت به حمل‌ونقل غیرقانونی جانوران وحشی در ناوگان عمومی هشدار داد و بر پیگرد قانونی متخلفان تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید ظهرابی معاون سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق حیات‌وحش اظهارکرد: هرگونه حمل، نگهداری، خرید، فروش و عرضه جانوران وحشی و اجزای آنها بدون اخذ مجوز‌های قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است و متخلفان مطابق قوانین کشور تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی افزود: این موضوع طی نامه‌ای رسمی به راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ابلاغ شده است تا تمهیدات لازم برای پیشگیری از این تخلفات در ناوگان ریلی و جاده‌ای اتخاذ شود.

ظهرابی با استناد به «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون شکار و صید» و «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تصریح کرد: جابه‌جایی هرگونه جانور وحشی اعم از زنده یا غیرزنده از طریق ناوگان عمومی بدون مجوز قانونی مصداق بارز تخلف است و در بسیاری از موارد جرم تلقی می‌شود.

قاچاق حیات وحش تهدیدی علیه تنوع زیستی کشور

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست قاچاق گونه‌های جانوری را یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده تنوع زیستی دانست و گفت: بخش قابل توجهی از زنجیره قاچاق از طریق جابه‌جایی‌های غیرمجاز انجام می‌شود. از این رو شرکت‌های حمل‌ونقل، پایانه‌ها و رانندگان باید نسبت به پذیرش محموله‌های مشکوک حساسیت ویژه داشته باشند.

وی درباره پیامد‌های زیست‌محیطی این تخلفات هشدار داد و افزود: خروج غیرقانونی گونه‌ها از زیستگاه‌های طبیعی موجب کاهش جمعیت، برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک، اختلال در زنجیره غذایی و کاهش تنوع ژنتیکی می‌شود همچنین جابه‌جایی غیراصولی، زمینه انتقال گونه‌های مهاجم و بیماری‌های مشترک بین انسان و حیات‌وحش (زونوز) را فراهم می‌کند.

مجازات‌های سنگین در انتظار متخلفان

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تبعات قانونی برای خاطیان گفت: قانون‌گذار برای مقابله با این پدیده، مجازات‌های سنگینی پیش‌بینی کرده است علاوه بر ضبط گونه‌های کشف‌شده و وسایل ارتکاب جرم، متخلفان ملزم به پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست هستند که در برخی گونه‌های حمایت‌شده و در معرض خطر انقراض، این مبالغ برای هر فرد جانوری به صد‌ها میلیون تومان می‌رسد.

وی تأکید کرد که برای بسیاری از جرایم مرتبط با زنده‌گیری، نگهداری و حمل غیرمجاز، مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.

 در پایان، ظهرابی از شرکت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی خواست ضمن خودداری از پذیرش هرگونه محموله مشکوک و فاقد مجوز، در صورت مشاهده موارد تخلف، مراتب را بلافاصله به ادارات حفاظت محیط زیست و مراجع انتظامی گزارش دهند.

منبع: سازمان حفاظت محیط زیست

برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، حیات وحش
خبرهای مرتبط
پشت پرده اخطار زیست‌محیطی به ۱۰ هتل تهران
آخرین وضعیت توله‌های گمشده «هلیا»
بازدید سرزده رئیس‌جمهور از سازمان محیط زیست/ بررسی خسارات زیست‌محیطی جنگ رمضان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
آخرین اخبار
آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در مسیرهای منتهی به مازندران
تاکید رئیس دستگاه قضا بر استیفای حقوق حقه ملت ایران در مراجع قضایی و حقوقی بین‌المللی
تاسوعا و عاشورای حسینی، تجلی جاودانه پیروزی حق بر باطل است
استقرار بیش از ۶ هزار نیروی عملیاتی هلال‌احمر در تاسوعا و عاشورای حسینی
تاسوعا و عاشورا فصل جاودان غیرت، وفاداری و آزادگی است
اسناد جنایات جنگ اخیر به نهاد‌های بین‌المللی ارسال شد
هم‌افزایی جمعیت هلال‌احمر و موسسه «مرسی مالیزیا» با محوریت فعالیت‌های بشردوستانه
تردد بیش از ۲۶۰ هزار زائر از مرز‌های کشور در ایام محرم؛ مهران، شلمچه و چذابه کانون اصلی تردد‌ها
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی کشور/ انسداد مسیر شمال به جنوب چالوس و آزادراه تهران-شمال
آماده‌باش ۶۵۰ پایگاه هلال‌احمر برای پوشش مراسم محرم
هشدار پلیس فتا درباره کلاهبرداری با ترفند «به‌روزرسانی دستگاه کارت‌خوان»
تقدیر از همکاری دفتر توسعه ملل‌متحد در تهران برای حمایت از محیط زیست
هشدار دادگستری تهران درباره پیامک‌های جعلی خدمات دولتی