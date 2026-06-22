باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «فایننشال تایمز» گزارش داد که توافق موقت میان آمریکا و ایران با خشم شدید در رژیم تروریستی اسرائیل مواجه شده است؛ به طوری که منتقدان، آن را یک «شکست استراتژیک بزرگ» قلمداد میکنند. در مقابل، واشنگتن به این انتقادات پاسخ داده و «جیدی ونس» ، معاون رئیسجمهور آمریکا، از این رژیم تروریستی خواسته است تا «بیدار شود و با واقعیت روبهرو گردد».
این روزنامه به نقل از «دن شاپیرو»، سفیر سابق آمریکا در رژیم تروریستی اسرائیل نوشت: «دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تخمین تواناییهای خود مبالغه کردند، در ارزیابی آنچه قابل دستیابی بود مرتکب اشتباه شدند و بهترین موقعیت استراتژیکی را که در اختیار داشتند، هدر دادند».
شاپیرو افزود: ترامپ با موافقت برای امضای توافق با ایران، تمایل خود را برای «عقبنشینی و ایفا کردن نقشی کمرنگتر در خاورمیانه» نشان داده است. او معتقد است که هر رئیسجمهور دیگری در آینده آمریکا، تمایل کمتری برای ورود به یک ماجراجویی نظامی مشابه خواهد داشت.
در این گزارش اشاره شده است که یادداشت تفاهم امضاشده میان واشنگتن و تهران، علیرغم درخواستهای مکرر و مداوم رژیم تروریستی اسرائیل برای گنجاندن برنامه موشکهای بالستیک ایران و حمایت این کشور از گروههای مقاومت منطقه، هیچگونه اشارهای به این دو پرونده نکرده است.
فایننشال تایمز به نقل از یک مقام ارشد و سابق صهیونیستی که نامش را فاش نکرد، نوشت: «به پرونده هستهای فقط در حد کلمات و تعارفات پرداخته شده است، بدون اینکه تعهدات مشخصی از سوی ایران برای دستکشیدن از ذخایر اورانیوم با غنای بالای خود وجود داشته باشد.
این مقام مسئول افزود که این توافق یک «فاجعه استراتژیک» است و اشاره کرد: «وضعیت امروز بدتر از دوران قبل از جنگ است؛ به ویژه اینکه اسرائیل دیگر مانند گذشته در هماهنگی کامل با آمریکا عمل نمیکند».
بر اساس این گزارش، این توافق ممکن است به ایران امکان دهد تا به معافیتهای آمریکا برای فروش نفت و دسترسی به داراییهای مسدودشده خود دست یابد، در حالی که حکومت ایران همچنان در قدرت باقی میماند.
این روزنامه تصریح کرد واشنگتن همچنین برای برقراری آتشبس میان رژیم تروریستی اسرائیل و لبنان تلاش کرده است، موضوعی که به اعتراضاتی در داخل رژیم تروریستی دامن زد؛ این در حالی است که نتانیاهو همچنان تاکید میکند نیروهایش از «منطقه امنیتی» اعلامشده در داخل جنوب لبنان عقبنشینی نخواهند کرد.
در همین راستا، این روزنامه به نقل از شاپیرو نوشت ترامپ و نتانیاهو روی این موضوع شرطبندی کرده بودند که آشوبهای سال گذشته در ایران پس از جنگ اول، منجر به سقوط حکومت خواهد شد. وی افزود: «آنها فکر میکردند حکومت در آستانه فروپاشی است و برای سرنگونی، فقط به یک فشار کوچک نیاز دارد».
اما فایننشال تایمز خاطرنشان کرد که این شرطبندی به نتیجه نرسید؛ چرا که ایران در حالی از جنگ خارج شد که میبیند این رویارویی ـ علیرغم خسارتهای که به آن وارد کرده، موقعیتش را نیز تقویت کرده است.
این رسانه همچنین به نقل از «ناداف اشتراوشلر»، مشاور سیاسی سابق نتانیاهو نوشت که توافق با ایران «ضربه کوچکی به نتانیاهو نیست» و افزود: «اگر انتخابات فردا برگزار شود، او در مخمصه و بحران بزرگی قرار خواهد گرفت».
این روزنامه در پایان اشاره کرد که نظرسنجیها نشاندهنده افت جایگاه حزب «لیکود» و متحدان راستگرای آن در برابر مخالفان است، بدون اینکه مسیر روشنی وجود داشته باشد که بتواند به آنها اکثریت پارلمانی جدیدی ببخشد. شاپیرو در نهایت نتیجه گرفت که بزرگترین درس این جنگ این است که «در جهانِ پس از ۷ اکتبر، چیزی به نام پایان ماموریت وجود ندارد».
منبع: الجزیره