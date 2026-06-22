مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز پهلوگیری ۲ کشتی در بندرشهید رجایی پس از رفع محاصره دریایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عباس نژاد گفت: طی ۲ روز گذشته و برای نخستین بار در سال جدید، ۲ کشتی پس از رفع محاصره دریایی جهت تخلیه و بارگیری جداگانه در اسکله های بندر شهیدرجایی پهلو گرفتند.

وی ادامه داد: اولین کشتی حامل ۲ هزارو ۵۰۰ تُن شکر ترانزیت بود که برای تخلیه در انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی در اسکله شماره ۱۰ پهلو دهی شد.

به گفته عباس‌نژاد، محموله یادشده پس از تخلیه در انبارهای بندر شهید رجایی با رویه ترانزیت از طریق این بندر به مقصد کشور افغانستان ارسال خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآور شد: هم اکنون یک کشتی دیگر نیز برای بارگیری یکهزار و ۹۰۰ کانتینر کالای صادراتی در یکی دیگر از اسکله های بندر شهید رجایی پهلوگرفته که پیش بینی می شود بارگیری آن طی ۲ روز آینده به اتمام برسد.

منبع:بنادر و دریانوردی هرمزگان

برچسب ها: پهلوگیی کشتی ، بندر شهید رجایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
تبریک میگم
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
پس از رفع دزدی دریایی نه محاصره دریایی
۴
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۸:۱۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
قوه قضا وضابطین باید جهادی عمل کنن
۵
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایران دوست
۱۶:۵۳ ۰۱ تير ۱۴۰۵
اگر صدها کشتی هم بیاید ، ترامپ های داخلی دست از دزدی و غارت سفره های مردم دست بر نمی دارند
۱
۸
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