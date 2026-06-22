مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان از آغاز پهلوگیری ۲ کشتی در بندرشهید رجایی پس از رفع محاصره دریایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین عباس نژاد گفت: طی ۲ روز گذشته و برای نخستین بار در سال جدید، ۲ کشتی پس از رفع محاصره دریایی جهت تخلیه و بارگیری جداگانه در اسکله های بندر شهیدرجایی پهلو گرفتند.

وی ادامه داد: اولین کشتی حامل ۲ هزارو ۵۰۰ تُن شکر ترانزیت بود که برای تخلیه در انبارهای مجتمع بندری شهید رجایی در اسکله شماره ۱۰ پهلو دهی شد.

به گفته عباس‌نژاد، محموله یادشده پس از تخلیه در انبارهای بندر شهید رجایی با رویه ترانزیت از طریق این بندر به مقصد کشور افغانستان ارسال خواهد شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یادآور شد: هم اکنون یک کشتی دیگر نیز برای بارگیری یکهزار و ۹۰۰ کانتینر کالای صادراتی در یکی دیگر از اسکله های بندر شهید رجایی پهلوگرفته که پیش بینی می شود بارگیری آن طی ۲ روز آینده به اتمام برسد.

منبع:بنادر و دریانوردی هرمزگان