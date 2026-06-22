باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی - امیر خوراکیان، مدیرعامل کتابخانه و موزه ملی، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان از طراحی برنامهای هدفمند برای ایجاد پیوند میان نسل جدید با واقعه عاشورا خبر داد و گفت: با توجه به ذهنیت عمومی مبنی بر قدیمی و دور از دسترس بودن مفاهیم موزهای برای نسل جوان، مجموعه ما تصمیم گرفت با رویکردی تعاملی، این تصور را تغییر دهد.
وی افزود:نمایشگاه مذکور با گردآوری مجموعهای نفیس از آثار کهن مرتبط با ماه محرم و نهضت کربلا، از جمله نسخ خطی نفیس، کتیبههای تاریخی، علمها و نشانههای دورههای صفویه و قاجار، فضایی برای آشنایی مخاطبان با پیشینه غنی آیینهای عاشورایی فراهم آورده است. اما وجه تمایز این برنامه، برگزاری همزمان هیئتی ویژه کودکان و نوجوانان در کنار این آثار تاریخی است.
خوراکیان در تشریح ابعاد این حرکت فرهنگی بیان داشت: در هیأت بهشت به عنوان محفل تخصصی کودک و نوجوان فعالیتهای متنوعی برای بچهها در نظر گرفته شده که شامل کارگاههای نقاشی، بازیهای گروهی، سکهشناسی و سایر فعالیتهای هنری میشود. بخش دوم برنامه نیز به آیینهای عزاداری و سینهزنی متناسب با سن کودکان و نوجوانان اختصاص دارد که اداره بخشهای مختلف آن از جمله فیلمبرداری و پذیرایی، بر عهده خود بچهها گذاشته شده است.
وی با تأکید بر محتوای تربیتی این برنامه، افزود: محوریت اصلی این فعالیت، بزرگداشت یاد و خاطره شهدای کودک و نوجوان، از واقعه کربلا تا دوران معاصر است. در این راستا، توجه ویژهای به شهدای نوجوان و کودک میناب داشتیم و با آوردن تصاویر و یادبودهایی از این عزیزان، سعی در زنده نگه داشتن یاد آنها و الگوسازی برای نسل امروز داشتیم.
مدیرعامل کتابخانه و موزه ملی با اشاره به استقبال چشمگیر مخاطبان از این برنامه عنوان کرد: بازخورد این حرکت فراتر از انتظارات ما بوده و نشان از تشنگی نسل جوان برای برقراری ارتباط با مفاهیم عمیق دینی و تاریخی دارد. برنامه فعلی برای مناسبت محرم در نظر گرفته شده است، اما قطعاً در نظر داریم تا این هیئت را به عنوان یک هویت ماندگار در مناسبتهای مختلف سال، تداوم بخشیده و همواره میزبان کودکان و نوجوانان در موزه باشیم.
گفتنی است؛ هیأت بهشت به عنوان محفل تخصصی کودک و نوجوان در تهران به همت و میزبانی کتابخانه و موزه ملی ملک و همراهی و مشارکت رسانه حریم، شهرداری منطقه ۱۲ و کلاس مداحی منادیان مکتب الزهرا سلامالله علیها همزمان با دهه اول ماه محرم آغاز به کار کرد.
این هیأت که با حضور کودک و نوجوانان و همچنین خانوادههای آنها جلسات خود را برگزار میکند از پنجشنبه ۲۸ خردادماه مصادف با سومین روز ماه محرم جلسات خود را آغاز کرد. این جلسات از ساعت ۱۷ تا اذان مغرب به مدت ۶ روز تا سهشنبه دوم تیرماه ادامه خواهد داشت.