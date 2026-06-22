مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز گفت: دود برخاسته از نیروگاه منتظر قائم براثر نقص فنی بوده که این مشکل برطرف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قربانعلی محمد پور گفت: دود برخاسته از نیروگاه منتظر قائم براثر نقص فنی بوده که این مشکل برطرف شد. این نقص فنی لحظاتی پیش در مشعل نیروگاه قائم رخ داد .

وی بیان داشت: رفع نقص فنی در نیروگاه منتظر قائم درکمترین زمان ممکن صورت گرفت .

این دود موجب آلودگی مقطعی هوای مناطق پیرامونی نیروگاه شد ، با این وجود گزارشی درباره مسمومیت احتمالی عابران یا شهروندان تا کنون گزارش نشده است.

نیروگاه منتظر قائم شامل یک نیروگاه حرارتی بخار و یک نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی می‌باشد. نیروگاه حرارتی شامل چهار واحد بخار ۱۵۶٫۲۵ مگاواتی و نیروگاه سیکل ترکیبی شامل ۶ واحد گازی و سه واحد بخار سیکل ترکیبی می‌باشد.

مجموعه نیروگاه شهید منتظرقائم (واقع در کیلومتر هفت جاده کرج - ملارد، تأسیس شهریور ۱۳۵۰)، یکی از نیروگاه‌های ایران با ظرفیت تولید یک هزار و600 مگاوات است که شامل چهار واحد بخاری ۱۵۶٫۲۵ مگاواتی ساخت جنرال الکتریک است که ۶ واحد گازی GE-F9 و ۳ واحد بخار سیکل ترکیبی Siemens به نیروگاه اضافه شده‌است.