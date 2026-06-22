باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که باشگاه استقلال خود را برای حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند، مدیران این باشگاه هنوز درباره ورزشگاه محل میزبانی دیدار‌های خانگی خود در این مسابقات به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت ورزشگاه آزادی هستند.

ورزشگاه آزادی که طی ماه‌های اخیر درگیر مراحل بازسازی و بهسازی بخش‌های مختلف بوده، همچنان نخستین گزینه مدیران استقلال برای میزبانی از دیدار‌های آسیایی این تیم به شمار می‌رود. با این حال، به دلیل ادامه روند بازسازی و نامشخص بودن زمان آماده‌سازی کامل این ورزشگاه، مسئولان باشگاه استقلال در حال بررسی گزینه‌های جایگزین نیز هستند.

مدیران استقلال در جلسات اخیر خود پیرامون الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و شرایط ورزشگاه‌های مورد تأیید برای برگزاری مسابقات بین‌المللی، چند گزینه را مورد ارزیابی قرار داده‌اند، اما تاکنون تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.

در میان گزینه‌های موجود، ورزشگاه شهدای شهر قدس بیش از سایر ورزشگاه‌ها مورد توجه مدیران باشگاه قرار دارد و در صورتی که ورزشگاه آزادی تا زمان اعلام نهایی AFC و آغاز مسابقات آسیایی به شرایط استاندارد و قابل بهره‌برداری نرسد، احتمال زیادی وجود دارد که این ورزشگاه به عنوان محل برگزاری دیدار‌های خانگی استقلال معرفی شود.

مسئولان استقلال معتقدند نزدیکی ورزشگاه شهدای شهر قدس به تهران، آشنایی هواداران با این ورزشگاه و همچنین امکانات قابل قبول آن نسبت به برخی گزینه‌های دیگر، باعث شده این مجموعه در اولویت دوم آبی‌پوشان قرار گیرد.

از سوی دیگر، مدیران باشگاه در حال رایزنی با مسئولان فدراسیون فوتبال و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستند تا آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی را بررسی کنند. استقلالی‌ها امیدوارند روند بازسازی این ورزشگاه طبق برنامه پیش برود تا بتوانند در مهم‌ترین مسابقات فصل آینده از حمایت حداکثری هواداران خود در ورزشگاه آزادی بهره‌مند شوند.

با این حال، تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی آزادی، پرونده انتخاب ورزشگاه میزبان استقلال در رقابت‌های آسیایی همچنان باز خواهد ماند و تصمیم نهایی پس از دریافت گزارش‌های فنی و اعلام رسمی زمان بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی اتخاذ خواهد شد. مدیران آبی‌پوش پایتخت قصد دارند در مهلت تعیین‌شده از سوی AFC، ورزشگاه مورد نظر خود را معرفی کنند تا مشکلی برای میزبانی این تیم در رقابت‌های آسیایی به وجود نیاید.