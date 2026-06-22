مدیران باشگاه استقلال قصد دارند ورزشگاه شهدای شهر قدس را به عنوان اولویت دوم خود برای رقابت‌های آسیایی انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - در حالی که باشگاه استقلال خود را برای حضور در رقابت‌های فصل آینده لیگ نخبگان آسیا آماده می‌کند، مدیران این باشگاه هنوز درباره ورزشگاه محل میزبانی دیدار‌های خانگی خود در این مسابقات به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌اند و همچنان منتظر مشخص شدن وضعیت ورزشگاه آزادی هستند.

ورزشگاه آزادی که طی ماه‌های اخیر درگیر مراحل بازسازی و بهسازی بخش‌های مختلف بوده، همچنان نخستین گزینه مدیران استقلال برای میزبانی از دیدار‌های آسیایی این تیم به شمار می‌رود. با این حال، به دلیل ادامه روند بازسازی و نامشخص بودن زمان آماده‌سازی کامل این ورزشگاه، مسئولان باشگاه استقلال در حال بررسی گزینه‌های جایگزین نیز هستند.

 مدیران استقلال در جلسات اخیر خود پیرامون الزامات کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و شرایط ورزشگاه‌های مورد تأیید برای برگزاری مسابقات بین‌المللی، چند گزینه را مورد ارزیابی قرار داده‌اند، اما تاکنون تصمیم قطعی در این خصوص اتخاذ نشده است.

در میان گزینه‌های موجود، ورزشگاه شهدای شهر قدس بیش از سایر ورزشگاه‌ها مورد توجه مدیران باشگاه قرار دارد و در صورتی که ورزشگاه آزادی تا زمان اعلام نهایی AFC و آغاز مسابقات آسیایی به شرایط استاندارد و قابل بهره‌برداری نرسد، احتمال زیادی وجود دارد که این ورزشگاه به عنوان محل برگزاری دیدار‌های خانگی استقلال معرفی شود.

مسئولان استقلال معتقدند نزدیکی ورزشگاه شهدای شهر قدس به تهران، آشنایی هواداران با این ورزشگاه و همچنین امکانات قابل قبول آن نسبت به برخی گزینه‌های دیگر، باعث شده این مجموعه در اولویت دوم آبی‌پوشان قرار گیرد.

از سوی دیگر، مدیران باشگاه در حال رایزنی با مسئولان فدراسیون فوتبال و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستند تا آخرین وضعیت ورزشگاه آزادی را بررسی کنند. استقلالی‌ها امیدوارند روند بازسازی این ورزشگاه طبق برنامه پیش برود تا بتوانند در مهم‌ترین مسابقات فصل آینده از حمایت حداکثری هواداران خود در ورزشگاه آزادی بهره‌مند شوند.

با این حال، تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی آزادی، پرونده انتخاب ورزشگاه میزبان استقلال در رقابت‌های آسیایی همچنان باز خواهد ماند و تصمیم نهایی پس از دریافت گزارش‌های فنی و اعلام رسمی زمان بهره‌برداری از ورزشگاه آزادی اتخاذ خواهد شد. مدیران آبی‌پوش پایتخت قصد دارند در مهلت تعیین‌شده از سوی AFC، ورزشگاه مورد نظر خود را معرفی کنند تا مشکلی برای میزبانی این تیم در رقابت‌های آسیایی به وجود نیاید.

برچسب ها: فوتبال ، تیم فوتبال استقلال
خبرهای مرتبط
جمع‌بندی نهایی در استقلال؛ مربی ترک در راه کادر فنی
لیگِ بی قهرمان و بدون سقوط کننده؛
تصمیم نهایی در مورد لیگ برتر اعلام شد
لیست سفید بازیکنان مازاد استقلال
سهراب در جلسه امضای قرارداد هشدار داد؛ استقلال برای فصل جدید به خرید‌های تازه نیاز دارد
نگاه ویژه سرمربی جدید استقلال به استعداد‌های آکادمی
برنامه ویژه کادرفنی استقلال برای فصل آینده
صیادمنش همبازی قلی‌زاده شد
پرسپولیس به دنبال جذب احسان مرادی از فولاد خوزستان
امضای قرارداد دو ساله بختیاری‌زاده با استقلال
اولین اقدام نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال برای فصل جدید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند