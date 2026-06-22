با هدف تسهیل در تأمین مسکن و بهره‌گیری از توان علمی و فنی، دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن نیروهای مسلح استان فارس تفاهم‌نامه همکاری دو ساله امضا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه شیراز و قرارگاه مسکن نیرو‌های مسلح استان فارس امروز دوشنبه اول تیر با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه مسکن و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و اجرایی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

این تفاهم‌نامه در راستای هم‌افزایی تعاملات سازمانی و استفاده از توانمندی‌های علمی، فنی و اجرایی طرفین برای توسعه زمینه‌های همکاری در حوزه مسکن و پروژه‌های سازمانی منعقد شده است.

این تفاهم‌نامه که مدت اعتبار آن دو سال تعیین شده است، طی مراسمی با حضور مسئولان دو مجموعه به امضای علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز و سرتیپ پاسدار یحیی محمودزاده، فرمانده قرارگاه مسکن نیرو‌های مسلح رسید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز در حاشیه این مراسم گفت: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد چارچوبی مشترک برای برنامه‌ریزی، حمایت و تسهیل اجرای پروژه‌های مسکونی و سازمانی به امضا رسیده است.

خلیل حاجی‌پور افزود: براساس مفاد این توافق‌نامه، دو طرف متعهد شده‌اند از توانمندی‌های مدیریتی، علمی و اجرایی متقابل برای پیشبرد پروژه‌های مرتبط، تأمین منابع مالی و ارتقای سطح دانش و مهارت‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط استفاده کنند.

او یکی از محور‌های اصلی این همکاری را تسهیل فرآیند تأمین مسکن برای اعضای واجد شرایط دو مجموعه عنوان کرد و گفت: در این تفاهم‌نامه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فنی برای افزایش بهره‌وری و تسریع در اجرای پروژه‌ها در سطح ملی و استانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه دانشگاه شیراز ادامه داد: همچنین در راستای ارتقای سطح کیفی فعالیت‌ها، برنامه‌های آموزشی و کارگاه‌های توانمندسازی برای افزایش دانش فنی و مدیریتی متخصصان و ذی‌نفعان پروژه‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حاجی‌پور در ادامه از تشکیل کارگروهی مشترک متشکل از مدیران و کارشناسان دو مجموعه خبر داد و گفت: این کارگروه مسئول بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اقتصادی پروژه‌ها و انجام تصمیم‌سازی‌های لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح‌های مشترک خواهد بود.

منبع: دانشگاه شیراز 

برچسب ها: دانشگاه شیراز ، قرارگاه مسکن ، استان فارس ، امضای تفاهم‌نامه
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