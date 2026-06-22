معاون رئیس جمهور آمریکا در مورد پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران با خبرنگاران صحبت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در بورگن استواک، سوئیس در مورد پیشرفت در مذاکرات آمریکا و ایران با مطبوعات صحبت کرد. این اولین اظهارات یک مقام ارشد آمریکایی پس از پایان مذاکرات اصلی در اواخر روز یکشنبه است.

ونس در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوئیس با ادعای اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به مذاکره‌کنندگان آمریکایی دستور داده است که «اساس» یک صلح پایدار را بنا نهند، گفت: «این توافقی نیست که ایالات متحده به منطقه تحمیل کند. این توافقی است که منطقه به شدت از ایالات متحده خواسته است آن را اجرا کند.» دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به مذاکره‌کنندگان آمریکایی دستور داده است که «بنیان» یک صلح پایدار را بنا نهند، زیرا این منطقه «مدت زمان بسیار طولانی در وضعیت دشواری بوده است.»

معاون رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد که واشنگتن در ارتباط مداوم با همه کشورهای منطقه است تا آنها را در جریان پیشرفت مذاکرات و جزئیات توافق قرار دهد.

ونس در گفت‌و‌گو با خبرنگاران گفت که «بنیان بسیار خوبی» برای توافق نهایی موفقیت‌آمیز با ایران گذاشته شده است. او همچنین گفت که مذاکره‌کنندگان در مذاکرات ایران «پیشرفت خوبی» داشته‌اند و افزود که مذاکرات «بسیار خوب» بوده‌اند.

وی افزود که تیم‌های مذاکره‌کننده می‌خواستند یک مکانیسم هماهنگی برای مین‌زدایی تنگه هرمز و جلوگیری از تشدید درگیری‌های آینده در منطقه و همچنین مکانیسمی برای «رفع درگیری برای آتش‌بس منطقه‌ای» ایجاد کنند.

معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که بازرسان هسته‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است برای تأیید پایبندی ایران به توافق اولیه به این کشور بازگردند.

ونس به خبرنگاران گفت: «امید ما این است که به توافق نهایی و یک توافق دائمی برسیم. اما در حال حاضر، فکر می‌کنم پیشرفت بزرگی داشته‌ایم و همه ما باید از این بابت که چه زمانی بازرسان هسته‌ای شروع به کار خواهند کرد، جشن بگیریم.»

معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که دیشب ساعت ۲ بامداد با بازرسان هسته‌ای سازمان ملل تماس گرفته تا آنها را از تحولات مطلع کند، اما هیچ کس به تماس پاسخ نداده است!

ونس گفت: «همانطور که انتظار می‌رود، افراد زیادی ساعت ۲ بامداد به تلفن‌هایشان پاسخ نمی‌دهند. من انتظار دارم که این اتفاق حداقل این هفته رخ دهد، اما فکر می‌کنیم حتی برخی از آن گفت‌و‌گو‌ها با بازرسان و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند به زودی امروز اتفاق بیفتد.»

منبع: الجزیره