سازمان تأمین اجتماعی، آخرین وضعیت پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تشریح کرد و از امکان مشاهده فیش حقوقی از عصر روز سه شنبه دوم تیر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی آمده است: متأسفانه با توجه به موجودی منابع نقدی سازمان از محل وصول حق بیمه ماهانه نزد بانک‌های عامل به دلیل اختلالات و محدودیت‌های اخیر پیش‌آمده در شبکه بانکی، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در زمان پیش‌بینی و اعلام شده، همچنان به اتمام نرسیده و تا پایان امروز (دوشنبه ۱ تیر) ادامه خواهد داشت.

همچنین با توجه به تمدید یک روزه مهلت ارسال لیست و پرداخت حق بیمه برای کارفرمایان و به منظور جلوگیری از ترافیک سامانه‌های سازمانی، دریافت فیش حقوقی خرداد ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی از ظهر فردا (سه شنبه ۲ تیر) بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری es.tamin.ir و اپلیکیشن «تأمین من» مقدور است؛ لذا از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم ضمن صبوری، در صورت عدم دریافت پیامک بانکی واریز در مدت اعلامی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود: تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media@ در دسترس است، دنبال نمایند.

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، فیش حقوقی ، حقوق بازنشستگان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
مسئولین سازمان تأمین اجتماعی متأسفانه پاسخگو و جوابگو به مشکلات ما بازنشستگان تامین اجتماعی نیستند و متأسفانه دولت، مجلس و... هم هیچ کاری و اقدامی و اعتراضی نمی کنند و فقط سکوت اختیار کرده اند چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
بازنشسته تأمین اجتماعی
۰۸:۲۲ ۰۳ تير ۱۴۰۵
در 2 تیر ماه سال 1405 فیش حقوقی خرداد ماه بنده را قطع کردن چرا؟
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Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۸:۰۴ ۰۲ تير ۱۴۰۵
ثبت‌نام نوبت جدید وام بازنشستگان تامین اجتماعی / وام ۶۰ میلیونی بازنشستگان از تیر ماه / اسامی دریافت‌کنندگان وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری منتشر شد؛ جزئیات کامل اعلام نتایج، نوبت‌بندی ۳۲۰ هزار بازنشسته واجد شرایط و زمان‌بندی پرداخت وام...
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Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۴:۱۱ ۰۲ تير ۱۴۰۵
چرا فیش حقوقی اریبهشت و تیرماه 1405 تا به امروز 1405/04/02بارگذاری نشده ؟؟؟!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
بازنشستگان تامین اجتماعی: افزایش حقوق ناقص اجرا شد
و دولت هم مقصر اصلی بوده است
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ماموریت ناممکن
۰۲:۰۳ ۰۲ تير ۱۴۰۵
هر ماه 27 میلیون تومان حقوق بود ! بقیه عمر هم بگیرم !!!
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مابقی فروردین ماه و اردیبهشت و کی واریز میکنید
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۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۰۱ تير ۱۴۰۵
معوقات فروردین اردیبهشت چی شد چه سازمان بی در پیکری
۱
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۲۰:۵۵ ۰۱ تير ۱۴۰۵
مستمری بیمه افزایش چندانی نداشته به جای آن افزایش قیمت کالاهای اساسی و سایر خدمات را در بازار شاهد هستیم فقط خدا به فریاد ما قشر بازنشسته برسد.
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۰ ۰۱ تير ۱۴۰۵
لااقل به اندازه افزایش حقوق خبر منتشر کنید. 60 درصد وقتی میگید روی همه چیز تاثیر میزاره. بعد 20 - 30 درصد اعمال میشه.
۰
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۹ ۰۱ تير ۱۴۰۵
به جاییییی فیش حقوق پرداخت کنید مردم بدبخت نقره داغ 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 کردین 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
۰
۱۳
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Finland
ناشناس
۱۹:۰۴ ۰۱ تير ۱۴۰۵
وقتی حق بیمه میگیرید 70 درصد افزایش دادین و قرار 35 سال بیمه مردم رو بدوشه ولی وقتی به حقوق میرسه اما و اگر ایجاد میشه و نهایتا با 30 تا 40 رضایت میدید....!!!
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۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۳ ۰۱ تير ۱۴۰۵
افزایش 25 درصد شده!؟ این 45 و 60 چی بود!؟
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۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۳ ۰۱ تير ۱۴۰۵
کاهش ۲.۸ میلیونی از حقوق بازنشستگان | حقوق خردادماه با احکام جدید؟
زمان پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان اعلام شد | تیر ۱۴۰۵ بازنشستگان حساب‌شان را چک کنند
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۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
پس حق عائله مندی چی؟ ما که دختر مجرد هستیم و شاغل نیستیم همین طور هم شرمنده خانواده ها هستیم دیگه چرا حق ما رو قطع کردین؟!
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۱۳
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