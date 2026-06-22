باشگاه خبرنگاران جوان؛ بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گرامیداشت یاد رهبر شهید و شهدای جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، حضور گسترده اقشار مختلف مردم در این مراسم را نماد وحدت ملی، انسجام اجتماعی و اقتدار کشور دانست ضمن دعوت از آحاد مردم به ویژه تعاونگران جهت حضور پرشور و حماسی در مراسم وداع و تشیع پیکر مطهر و خونین امام شهید بر مشارکت گسترده تعاونی ها به عنوان یک وظیفه اعتقادی در برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» و برپایی مواکب جهت ارائه خدمات به آحاد مردم تاکید نمود.
عبداللهی با اشاره به اعتقاد راسخ امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای (قدس الله نفسه الزکیه)، به بخش تعاون اظهار داشت: ایشان سرمنشأ اعتبار، هویتبخشی و تقویت جایگاه بخش تعاون بودند و جمله ماندگار «من به تعاون اعتقاد دارم» همواره سرلوحه فعالیتها و برنامههای این بخش بوده است. وی همچنین با اشاره به نامگذاری و هویتبخشی فرهنگی آیین وداع و تشییع، افزود: عنوان این مراسم بزرگ «بدرقه آقای شهید ایران»، شعار محوری آن «باید برخاست» و نماد آن «مشت گرهکرده» است که برگرفته از پیام رهبر معظم انقلاب درباره حالت پیکر مطهر شهید پس از شهادت بوده و بیانگر روح ایستادگی، عزت و تداوم راه شهیدان است. مفاهیمی که میتواند الهامبخش حضور پرشور و آگاهانه مردم و بهویژه جامعه بزرگ تعاونگران در این رویداد تاریخی باشد.
وی ادامه داد: این نشست با هدف تقسیم کار، هماهنگی و بسیج ظرفیتهای بخش تعاون برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم در تهران و سراسر کشور برگزار شده است تا جامعه تعاونی کشور بتواند بخشی از دین و رسالت خود را نسبت به آن رهبر بزرگوار ادا کند.
در ادامه نشست، ابعاد اجرایی مراسم تشریح شد و اعلام گردید که برنامههای وداع و تشییع در تهران طی سه روز برگزار خواهد شد. دو روز نخست به مراسم وداع در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) اختصاص دارد و در روز سوم نیز آیین تشییع برگزار خواهد شد.
در ادامه حاضران در نشست بر بهرهگیری از این مفاهیم در فضاسازی مواکب، تولیدات فرهنگی، تبلیغات محیطی و برنامههای رسانهای بخش تعاون تأکید کردند.
رئیس اتاق تعاون ایران در ادامه با اشاره به تشکیل ستاد مردمی وداع و تشییع پیکر رهبر شهید و فقید انقلاب اسلامی، از ایجاد کمیتههای تخصصی برای ساماندهی مشارکت تعاونگران خبر داد و گفت: کمیتههای پشتیبانی، فرهنگی و تبلیغات، امور استانها و اتحادیهها و کمیته اجرایی، مأموریت برنامهریزی و هماهنگی اقدامات این بخش را بر عهده دارند.
برپایی دهها موکب متحدالشکل در مسیر ۴۰ کیلومتری تشییع
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مقرر شد اتاق تعاون ایران به نمایندگی از بخش تعاون ده ها موکب و ایستگاه خدماتی را در طول مسیر ۴۰ کیلومتری تشییع در تهران و همچنین در محل مصلای بزرگ امام خمینی (ره) مستقر کند. این مواکب با بنرها، نشانها و یونیفرمهای متحدالشکل و تحت پرچم «بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران» فعالیت خواهند کرد تا ظرفیتها و توانمندیهای این بخش به شکلی منسجم و یکپارچه به نمایش گذاشته شود.
خدمات این ایستگاهها شامل پذیرایی، توزیع آب، وعدههای غذایی سبک، خدمات رفاهی، امدادی و برنامههای فرهنگی خواهد بود.
در بخش دیگری از نشست، نمایندگان اتحادیهها و تعاونیهای مختلف آمادگی خود را برای تأمین نیازهای مراسم اعلام کردند.
در حوزه حملونقل، شرکتهای تعاونی حملونقل تهران آمادگی خود را برای اختصاص تعداد قابل توجهی دستگاه اتوبوس به منظور جابهجایی زائران و عزاداران اعلام کردند. همچنین بر بهرهگیری از ظرفیت ونها و موتورسیکلتها برای امدادرسانی و خدماترسانی در نقاط پرتردد تأکید شد.
در بخش سلامت و امداد نیز استقرار ایستگاههای سلامت با حضور پزشکان و پرستاران داوطلب برای مقابله با گرمازدگی و ارائه خدمات اورژانسی پیشبینی شده و تعدادی آمبولانس نیز برای این منظور اختصاص یافته است.
در حوزه تغذیه و اسکان، تعاونیها متعهد شدند هزاران پرس غذا را در بازههای زمانی مشخص تأمین و توزیع کنند. همچنین مهمانسراهای وابسته به بخش تعاون در تهران و پرند برای اسکان مهمانان و عزادارانی که از استانهای مختلف کشور اعزام میشوند، آمادهسازی شده است.
در بخش فرهنگی و چاپ نیز یکی از تعاونیهای فعال این حوزه، با بهرهگیری از تجهیزات پیشرفته چاپ، مسئولیت تولید رایگان بنرها، اقلام فرهنگی و آثار مکتوب مرتبط با اندیشهها و سیره رهبر فقید را بر عهده گرفت. همچنین پیشنهاد شد بخشی از مواکب خدماتی به صورت اختصاصی توسط بانوان تعاونگر جهت ارائه خدمات به بانوان، مدیریت و راهبری شود.