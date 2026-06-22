باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد اسحاق دار، وزیر امور خارجه پاکستان با استقبال از پیشرفتهای بزرگ بهدستآمده در مذاکرات فنی و سطح بالای برگزارشده در منتجع «بورگناشتوک» سوئیس، از روند گفتوگوها ابراز خرسندی کرد.
وزیر امور خارجه پاکستان با قدردانی از روحیه سازنده واشنگتن و تهران در مسیر اجرای یادداشت تفاهم و پایبندی هر دو طرف به گفتوگو، از دولت قطر نیز به دلیل نقش مهم و همگام این کشور در فرایند میانجیگری تشکر کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد که اسلامآباد در روزهای باقیمانده از هفته جاری، به ارتباطات و رایزنیهای خود با طرفهای درگیر جهت ادامه گفتوگوهای فنی در بورگناشتوک ادامه خواهد داد.
منبع: الجزیره