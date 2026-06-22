۱۰ مرد خشن که با ربودن افغانستانی‌های ثروتمند از خانواده‌هایشان اخاذی می‌کردند، در یکی از آدم‌ربایی‌ها گوش گروگانشان را بریده و برای خانواده‌اش ارسال کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  چندی قبل پسر جوانی سوار بر خودرو از کارگاه تولید و توزیع محصولات پلاستیکی پدرش در جنوب تهران بیرون آمد تا به خانه‌اش برود، اما لحظاتی بعد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و پژو پارس راهش را سد کردند. سرنشینان دو خودروی پژو، خود را مأمور معرفی کرده و یکی از آنها گفت: «گزارش شده که شما اقامت غیرقانونی دارید و قاچاقی وارد ایران شده‌اید.»

پسر جوان که تلاش داشت ثابت کند مجوز قانونی دارد وقتی اصرار آنها را دید، به ناچار سوار خودروی آنها شد. اما ناگهان یکی از مردان سر او را با تهدید اسلحه زیر صندلی خودرو کرده و او را به سمت سیلویی در جنوب تهران بردند.

پسر جوان که فهمیده بود آنها مأمور نیستند، می‌خواست فرار کند، اما با بستن دست و پایش او را به اسارت گرفتند. بعد از چند روز نیز با خانواده گروگانشان تماس گرفته و درخواست ۱۶۰ هزار دلار برای آزادی کردند. آنها فیلم‌هایی از گروگانشان تهیه کردند که در حال شکنجه دادن او بودند و تهدید کردند که در صورت فراهم نشدن این مبلغ، او را خواهند کشت. اما این پایان گروگانگیری‌های مردان خشن نبود و در کمتر از ۷ روز سناریوی دومین گروگانگیری نیز رقم خورد و متهمان در تماس با خانواده پسر ربوده شده مبلغ ۲۰۰ هزار دلار خواستند.
 
سرنخ در یکی از شهرستان‌ها

۱۰ روز از ربوده شدن دو پسر جوان گذشته بود که پدران آنها به اداره یازدهم پلیس آگاهی پایتخت رفتند و ربوده شدن فرزندانشان را به پلیس اعلام کردند. آنها مدعی بودند که از ترس آدم‌ربا‌ها و تهدید آنها به قتل تا به حال موضوع را گزارش نکرده‌اند.

 بلافاصله اکیپی از کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی وارد عمل شده و با بررسی دوربین‌های اطراف محل ربایش توانستند تصاویر گروگانگیر‌ها و تعدادی از شماره پلاک خودرو‌ها را پیدا کنند. در ادامه نیز سرانجام شماره پلاک خودروی ۴۰۵ را به دست آوردند.

وقتی کارآگاهان به سراغ صاحب خودروی پژو رفتند، مرد جوان مدعی شد که چند روز قبل خودرو را از مردی به نام هومن خریداری کرده است. با به دست آمدن اطلاعات هومن، کارآگاهان به استعلام هویت مرد جوان پرداختند. بررسی‌ها نشان می‌داد هومن، متهمی سابقه‌دار است. با دستگیری وی و در مواجهه با مدارک پلیسی به ربودن ۲‌پسر جوان اعتراف و ۹ همدست دیگرش را معرفی کرد. بدین ترتیب با اعترافات هومن، دو پسر ربوده شده آزاد شده و همدستان متهم بازداشت شدند. در ادامه، کارآگاهان پی بردند به همین شیوه و شگرد ۲ مرد افغانستانی نیز در پاکدشت ربوده شده و مبالغ میلیاردی از خانواده آنها گرفته شده است.

سرهنگ مرتضی نثاری، معاون جرایم جنایی پلیس آگاهی پایتخت در این رابطه گفت: «تاکنون متهمان به ۴ آدم‌ربایی اعتراف کرده و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، دو قبضه سلاح کمری به همراه فشنگ جنگی کشف و ضبط شد.»
 
بریدن گوش گروگان

هومن، ۴۵ ساله، متأهل و سردسته باند آدم‌ربایی است.

این ایده چطور به ذهنت خطور کرد؟

چند باری دیده بودم که مأموران به سراغ اتباع غیرمجاز می‌روند و از آنها مدارک می‌خواهند. با خودم گفتم با این شیوه می‌توانم اخاذی کنم.

با اعضای گروهت چطور آشنا شدی؟

با یکی از آنها در مترو آشنا شدم و او مرا به همدستان دیگرمان معرفی کرد. بعضی از آنها افغانستانی هستند و سوژه‌ها را شناسایی می‌کردند.

چرا گوش گروگان را بریدید؟

 برای اینکه خانواده‌اش بترسد و پول را به ما بدهند. آنها به ما ۱۵۰ هزار دلار دادند. از یک افغانستانی ثروتمند دیگر هم ۲۰۰‌هزار دلار گرفتیم و آزادش کردیم.

سابقه داری؟

به اتهام قاچاق مواد مخدر، سرقت و زورگیری چندین بار بازداشت شده‌ام.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: آدم ربایی ، دستگیری
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عجب
۱۸:۲۱ ۰۱ تير ۱۴۰۵
دزدا هم با دلار کار میکنن اما ما کارگرا با ریال !
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
گوش همه اشون بابد بریده بشه
۰
۳
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