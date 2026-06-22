باشگاه خبرنگاران جوان؛ دلآرا ودودی - دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶، علاوه بر هیجان فوتبالی، شبی متفاوت را برای سینماهای کشور رقم زد. در حالی که سالنهای سینما معمولاً میزبان فیلمهای سینمایی هستند، این بار هزاران نفر برای تماشای زنده مسابقه تیم ملی راهی سینماها شدند.
طبق آمار سامانه سمفا، این مسابقه در ۲۱۷ سالن سینما و در قالب ۲۱۹ سانس به نمایش درآمد و توانست ۳۲ هزار و ۷۶۰ مخاطب را به سالنها بکشاند. بلیت تماشای این مسابقه با قیمت ۱۸۰ هزار تومان عرضه شد و در مجموع ۵ میلیارد و ۹۵۰ میلیون و ۲۲۰ هزار تومان فروش برای سینماها به همراه داشت.
استقبال مخاطبان از پخش زنده این مسابقه نشان داد که تماشای جمعی رویدادهای ورزشی روی پرده سینما همچنان برای علاقهمندان فوتبال جذاب است. این در حالی است که برگزاری مسابقات تیم ملی در ساعات پایانی شب و بامداد، امکان استفاده از ظرفیت سالنهای سینما را بدون ایجاد اختلال در اکران فیلمها فراهم کرده است.
پیش از این قرار بود دیدار ایران و نیوزیلند نیز در سینماها پخش شود اما به دلیل صادر نشدن مجوز از سوی پلیس اماکن، این اتفاق رخ نداد. حالا باید منتظر ماند و دید که برای دیدار بعدی تیم ملی ایران مقابل مصر که ۶ تیر برگزار میشود، مجوزهای لازم برای نمایش در سینماها صادر خواهد شد یا خیر.
تجربه بازی ایران و بلژیک بار دیگر نشان داد که پخش مسابقات مهم ورزشی میتواند به یکی از ظرفیتهای جانبی سینماها برای جذب مخاطب تبدیل شود؛ ظرفیتی که در صورت تداوم، میتواند نقش سینماها را فراتر از نمایش فیلم تعریف کند.