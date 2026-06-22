رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان کرمان از رد پیشنهاد ۱۰ سکه طلا به عنوان رشوه به دو مامور پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوانسرهنگ جوزا گفت: دو تن از ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان هنگام کنترل یکی از محور‌های خروجی حوزه استان یک دستگاه تانکر حامل سوخت قاچاق را متوقف و با جدیت در انجام وظایف محوله از خروج این محموله از استان و کشور جلوگیری کردند.

وی افزود: در این میان راننده تانکر حمل سوخت برای چشم پوشی ماموران از تخلفش ۱۰ سکه بهار آزادی را به عنوان رشوه به آنان پیشنهاد می‌دهد که ماموران پاک دست پلیس امنیت اقتصادی با حفظ عزت فردی و اقتدار سازمانی، این پیشنهاد ناشایست را رد و مراتب را صورتجلسه و به مرجع قضائی منعکس کردند.

رئیس بازرسی پلیس استان با نهی شدید اینگونه پیشنهادات و انتظارات ناشایست از پلیس؛ خویشتن داری همراه با حفظ عزت و اقتدار را زینت بخش کارنامه خدمتی خادمان سختکوش عرصه نظم و امنیت و باعث افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی برشمرد.

منبع: نیروی انتظامی

برچسب ها: رشوه ، دادگستری
خبرهای مرتبط
هشدار دادگستری و علوم پزشکی درباره رشد مراکز غیرمجاز زیبایی/ سلامت مردم خط قرمز است
تأخیر در برگزاری مزایده خودرو‌های تعیین تکلیف شده مصداق تضییع بیت‌المال است
رییس شورای قضایی کرمان:
با طرح کدینگ سوخت مخالف بودیم/جزییات پرونده تیراندازی به تجمع میدان آزادی کرمان 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۲ تير ۱۴۰۵
درود بر انسانهای پاک دست
۰
۱
پاسخ دادن
روضه خوانی قدیمی در خانه حسنعلی کرمان
ناکامی در انتقال ۸۳۸ کیلو مواد مخدر از حوزه جنوب استان کرمان 
آخرین اخبار
ناکامی در انتقال ۸۳۸ کیلو مواد مخدر از حوزه جنوب استان کرمان 
روضه خوانی قدیمی در خانه حسنعلی کرمان