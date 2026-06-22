سکوی فرایندی P ۴ میدان رشادت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سکو‌های فرایندی نفت کشور با وزن حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن روز دوشنبه اول تیر با موفقیت در آب‌های خلیج‌فارس نصب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با همت متخصصان و سازندگان داخلی، سکوی فرایندی P۴ میدان رشادت به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سکوهای فرایندی نفت کشور با وزن حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن اول تیر با موفقیت در آب‌های خلیج‌ فارس نصب شد. پروژه طراحی، ساخت و نصب این سکوی تولیدی که به دلیل تحریم‌ها با تأخیر روبه‌رو شده بود، در دولت چهاردهم با حمایت‌های وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شتاب گرفت و امروز (دوشنبه، یکم تیر) با استفاده از روش پیچیده و منحصر‌به‌فرد float over (شناورسازی) به‌طور کامل نصب شد.

این اقدام زمینه افزایش روزانه ۳۵ هزار بشکه‌ای ظرفیت تولید نفت و تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و شتاب‌بخشی به برنامه توسعه یکی از مهم‌ترین میدان‌های خلیج‌فارس را فراهم می‌کند.

همه مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب سکوی P ۴ را متخصصان ایرانی، بدون وابستگی به خارج از کشور انجام داده‌اند که نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران در اجرای پروژه‌های عظیم فراساحلی است.

میدان نفتی رشادت که در حوزه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جزیره لاوان قرار دارد، از سال ۱۳۴۸ به بهره‌برداری رسیده و اجرای پروژه نصب سکوی P ۴، فصل تازه‌ای در توسعه این میدان راهبردی و افزایش ظرفیت تولید نفت فراساحل را رقم خواهد زد.

منبع: وزارت نفت

برچسب ها: سکوی نفتی ، وزارت نفت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۷ ۰۱ تير ۱۴۰۵
آنوقت درآمدش قرار است به کجا برود؟!
۱
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۰۱ تير ۱۴۰۵
ایران سرزمین ترینها
# ایران ترین
۲
۷
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