مدیران باشگاه استقلال برای عقد قرارداد با بازیکنان جدید سقف قرارداد تعیین کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در آستانه فصل جدید رقابت‌های داخلی و آسیایی تصمیم مهمی در حوزه مدیریت مالی و نقل‌وانتقالات اتخاذ کرده و برای قرارداد بازیکنان خود سقف مشخصی تعیین کرده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد آبی‌پوشان پایتخت قصد ندارند در مسیر جذب بازیکن، وارد رقابت‌های مالی سنگین و پرداخت‌های نامتعارف شوند.

بر اساس این سیاست جدید، مدیران استقلال با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل هزینه‌ها، چارچوب مشخصی برای قرارداد بازیکنان در نظر گرفته‌اند تا روند جذب نفرات جدید بر مبنای ارزش فنی و نیاز‌های تاکتیکی تیم انجام شود، نه صرفاً پیشنهاد‌های مالی بالا.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که استقلال در فصل پیش‌رو با حضور در رقابت‌های داخلی و همچنین مسابقات آسیایی، نیازمند تقویت ترکیب خود است، اما در عین حال سیاست‌گذاران باشگاه تأکید دارند که جذب بازیکن باید در چارچوب مالی مشخص و منطقی صورت گیرد.

کارشناسان معتقدند این رویکرد می‌تواند ضمن جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها، به ایجاد نظم مالی در باشگاه کمک کند و از بروز مشکلات اقتصادی در آینده جلوگیری نماید؛ موضوعی که در سال‌های گذشته یکی از چالش‌های مهم فوتبال ایران بوده است.

به این ترتیب، استقلال با تعیین سقف قرارداد برای بازیکنان، پیام روشنی به بازار نقل‌وانتقالات مخابره کرده و نشان داده است که در فصل جدید، کیفیت و نیاز فنی در اولویت قرار دارد، نه صرفاً رقابت‌های مالی با سایر باشگاه‌ها.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، نقل و انتقالات
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