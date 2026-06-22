سرمربی تیم فوتبال استقلال از مدیران این باشگاه خواسته تا هر چه زودتر شرایط حضور بازیکنان خارجی در تمرینات این تیم را مهیا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال روند حضور بازیکنان خارجی این تیم در تهران و اضافه شدن آنها به تمرینات پیش‌فصل آبی‌پوشان را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، کادر فنی استقلال در تلاش است تا با رفع موانع اداری و هماهنگی‌های لازم، شرایط ورود و استقرار هرچه سریع‌تر بازیکنان خارجی در تهران را فراهم کند تا این بازیکنان بتوانند در زمان آغاز تمرینات گروهی در کنار سایر نفرات تیم حضور داشته باشند.

در همین راستا، بختیاری‌زاده با هدف آماده‌سازی مطلوب تیم برای فصل جدید لیگ برتر، بر هماهنگی کامل میان کادر فنی، مدیریت باشگاه و بخش بین‌الملل استقلال تأکید ویژه‌ای داشته و خواستار تسریع در روند پیوستن بازیکنان خارجی شده است.

گفتنی است، استقلال در فصل پیش‌رو علاوه بر رقابت‌های داخلی، حضور در مسابقات آسیایی را نیز در برنامه دارد و از همین رو، تکمیل هرچه سریع‌تر ترکیب تیم و هماهنگی بازیکنان خارجی با سایر اعضای تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.