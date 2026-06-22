سرمربی تیم فوتبال استقلال از مدیران این باشگاه خواسته تا هر چه زودتر شرایط حضور بازیکنان خارجی در تمرینات این تیم را مهیا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی تیم فوتبال استقلال روند حضور بازیکنان خارجی این تیم در تهران و اضافه شدن آنها به تمرینات پیش‌فصل آبی‌پوشان را به‌صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده، کادر فنی استقلال در تلاش است تا با رفع موانع اداری و هماهنگی‌های لازم، شرایط ورود و استقرار هرچه سریع‌تر بازیکنان خارجی در تهران را فراهم کند تا این بازیکنان بتوانند در زمان آغاز تمرینات گروهی در کنار سایر نفرات تیم حضور داشته باشند.

در همین راستا، بختیاری‌زاده با هدف آماده‌سازی مطلوب تیم برای فصل جدید لیگ برتر، بر هماهنگی کامل میان کادر فنی، مدیریت باشگاه و بخش بین‌الملل استقلال تأکید ویژه‌ای داشته و خواستار تسریع در روند پیوستن بازیکنان خارجی شده است.

گفتنی است، استقلال در فصل پیش‌رو علاوه بر رقابت‌های داخلی، حضور در مسابقات آسیایی را نیز در برنامه دارد و از همین رو، تکمیل هرچه سریع‌تر ترکیب تیم و هماهنگی بازیکنان خارجی با سایر اعضای تیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، بازیکنان خارجی
خبرهای مرتبط
ورزشگاه شهر قدس در اولویت دوم استقلال قرار گرفت
برنامه ویژه کادرفنی استقلال برای فصل آینده
سقف قرارداد در استقلال؛ سیاست جدید آبی‌ها برای کنترل بازار نقل‌وانتقالات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
آخرین اخبار
پروژه نقل و انتقالاتی پرسپولیس مسکوت ماند
صعود مقتدرانه هندبال ساحلی ایران با شکست آمریکا
پیام حمایت‌آمیز هوادار مکزیکی به بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران
طارمی: امیدوارم بازی با مصر را ببریم و اتفاقات خوب رقم بخورد
کی‌روش؛ جادوگر تساوی یا استادِ بزرگ‌نمایی؟
پیاتزا: آماده تقابل با فرانسه و مدیریت برنامه‌های رسانه‌ای هستیم
شکوه هاکی ایران در جام آسیایی تات‌نفت
کلمبیا ۱-۰ جمهوری کنگو/ کلمبیا با گل مونوز صدرنشین شد + فیلم
مازیار: کسب امتیاز برابر مصر دور از دسترس نیست
نبرد کانادا و سوئیس برای صدرنشینی/ قطر و بوسنی به دنبال بقا در جام جهانی
پاناما ۰ - ۱ کرواسی/ بودیمیر ۳ امتیاز را برای کروات ها گرفت + فیلم
انگلیس ۰ - ۰ غنا/ کی روش سه شیرها را متوقف کرد + فیلم
کلمبیا- کنگو؛ قهوه کاران در اندیشه صعود به مرحله حذفی
ماموریت مشترک کرواسی و پاناما برای اولین برد
کی‌روش و یک یادآوری تلخ
تقوی به اردوی تیم ملی والیبال ملحق شد
گزارشی از تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال برای حضور در لیگ ملت‌ها
تجلیل فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از یک چهره ماندگار علمی/ نوابخش نشان ملی گرفت
۶ گل در ۶ جام/ رونالدو رکورد زد
پرتغال ۵ - ۰ ازبکستان/ موتور رونالدو و یارانش در دومین بازی روشن شد + فیلم
مارسینیاک داور بازی ایران و مصر شد
موضع ما عدم شرکت در تورنمنت ۳ جانبه است/ می‌خواهند فشار را از روی تیم پرسپولیس بردارند